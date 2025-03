Março Azul Marinho: campanha alerta para os riscos do câncer colorretal

A Prefeitura de São Paulo, em colaboração com instituições médicas, está promovendo a campanha Março Azul Marinho, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer colorretal.

O sistema de saúde municipal disponibiliza recursos para o diagnóstico e tratamento dessa doença. Em São Paulo, o diagnóstico pode ser realizado em diversas unidades do sistema público, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Hospitais Dia (HD) e hospitais municipais. O processo de encaminhamento segue para centros oncológicos que fazem parte da Rede de Oncologia do município. Entre as instituições que operam sob a gestão da Prefeitura estão o Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, o Hospital A.C. Camargo, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) e o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci).

Embora o câncer colorretal seja mais prevalente em indivíduos acima dos 50 anos, dados do Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho revelam que em 2024, 15% dos casos iniciais foram diagnosticados em pacientes jovens, muitos dos quais apresentam hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e obesidade.

O Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, localizado na Vila Santa Catarina, é uma referência em tratamento oncológico na rede pública e recebe mensalmente cerca de 35 novos pacientes com câncer colorretal. Atualmente, aproximadamente 1.100 pacientes estão sob acompanhamento no hospital após terem sido diagnosticados com a doença.

A coordenadora de enfermagem em oncologia do hospital, Maria Aparecida Machado, destacou que desde 2016 cerca de 500 pacientes se submeteram a cirurgias no Centro Oncológico Bruno Covas. A equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas implementa um protocolo voltado para recuperação acelerada, resultando na redução do tempo médio de internação após os procedimentos cirúrgicos. “Esse esforço também tem um papel importante na conscientização sobre hábitos saudáveis”, enfatiza Machado.

Um caso emblemático é o do aposentado José Casteluci, de 68 anos, que foi atendido no ambulatório do Vila Santa Catarina em outubro de 2023, apresentando um tumor no cólon e metástase gástrica. Após passar por uma gastrectomia parcial em dezembro e iniciar quimioterapia em fevereiro seguinte, José enfrentou ainda uma retossigmoidectomia robótica em novembro de 2024. Apesar das complicações que surgiram no pós-operatório, ele recebeu cuidados adequados e agora se beneficia de acompanhamento ambulatorial contínuo.

“O tratamento foi excelente e a equipe demonstrou grande competência. Além disso, o suporte oferecido me motivou a adotar novos hábitos alimentares”, compartilhou José, que alterou sua dieta para incluir mais frutas e vegetais.

A prevenção é um aspecto crucial na luta contra o câncer colorretal. Algumas recomendações incluem:

Evitar carnes processadas e salgadas;

Aumentar o consumo de frutas, legumes e grãos;

Praticar atividades físicas regularmente;

Manter um peso saudável;

Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas;

Abster-se do tabagismo e evitar ambientes onde haja fumaça.

Os hospitais municipais da capital paulista se destacam pela qualidade dos tratamentos oncológicos oferecidos: