Março Amarelo alerta sobre Doença Renal Crônica em pets

A campanha Março Amarelo, promovida anualmente pela Elanco Saúde Animal, empresa que atua no desenvolvimento de soluções para a saúde de animais de companhia e de produção, completa uma década em 2024 levando informação e conscientização sobre a Doença Renal Crônica (DRC) em cães e gatos, uma doença muito frequente e que pode ser fatal.

A longevidade dos pets, dietas inadequadas, doenças ao longo da vida e ainda a predisposição individual são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da DRC – uma condição comum em cães e gatos idosos, mas que pode acometê-los em qualquer fase da vida. Essa enfermidade, que é silenciosa, crônica e progressiva, apresenta sintomas perceptíveis apenas em estágios avançados, tornando o diagnóstico um desafio. Por isso, a detecção precoce é muito importante para a realização de um tratamento adequado, controlando a evolução da doença e suas consequências, e garantindo ao pet o máximo de bem-estar possível ao longo de sua vida, segundo as recomendações da International Renal Interest Society – IRIS.

Entre as principais manifestações clínicas da DRC estão a perda de apetite, emagrecimento, urinar em excesso, sede intensa, diarreia e vômito. Por meio de consultas e exames, os médicos-veterinários fazem um estadiamento, isto é, identificam em qual dos quatro estágios da doença o animal se encontra (de 1 a 4, sendo o último, o mais grave), o que lhes indicará a melhor conduta a ser seguida e quais serão as orientações para os tutores, conforme pode ser conferido no artigo científico publicado no site Brazilan Journal of Development. ‘As manifestações clinicas da DRC costumam ser mais evidentes somente quando já há a perda de 75% da função renal. Nossa campanha visa antecipar esse diagnóstico ao máximo, trazendo o tema para a consciência dos responsáveis por pets e auxiliando os médicos-veterinários nesta jornada’, afirma Mariana Cappellanes Flocke, médica-veterinária e consultora técnica sênior da Elanco.

A companhia adotou ‘campanhas coloridas’ por acreditar que esta é uma forma eficaz de levar informação e manter o assunto em evidência para os tutores. Para Karina Toledo, coordenadora de Marketing – Terapêuticos, da Elanco, o movimento é importante: ‘Com o Março Amarelo e também com o Setembro Vermelho, mês que alertarmos sobre a saúde cardíaca dos pets, contribuímos para que mais pets vivam por mais tempo e com bem-estar ao lado de suas famílias’.

A campanha segue uma comunicação 360º, com ações e peças on e offline desenvolvidas para cada um dos públicos: médicos-veterinários, representantes de vendas, balconistas, influenciadores digitais e tutores. O enxoval do PDV contempla placas, bexigas, wobblers, copos, folders, entre outros itens. Uma comunicação especial foi desenvolvida para os médicos-veterinários, com ficha técnica sobre produtos Elanco, fichas que auxiliam no estadiamento da doença, folders e outras peças, tanto para apoiar na interface com os tutores, como para contribuir para o conhecimento técnico-científico dos profissionais. Os personagens Cachorrim e Bexigato ilustram as peças, que trazem ainda frases como ‘De bem com o rim, de bem com a vida’ e ‘O carinho também passa pelo rim’, entre outras. Também estão previstas ações de ativação em diferentes praças

Tratamento

A campanha Março Amarelo evidencia os atributos de Fortekor – Flavour como linha de tratamento para a DRC. O medicamento tem como princípio ativo o Cloridrato de Benazepril e pode ser utilizado já nos estágios iniciais da doença, tendo o propósito de reduzir a perda de proteína pela urina, diminuir a retenção de fluidos e da fibrose renal, a redução da hipertensão arterial sistêmica e intraglomerular em cães, o aumento de apetite e ganho de peso em gatos, retardando a progressão da DRC.

‘Vale lembrar que caberá sempre ao profissional apontar quais serão as linhas de conduta, mas o papel do responsável pelo pet é crucial, tanto para o diagnóstico, como para a manutenção do tratamento’, destaca Mariana.

Foco no bem-estar animal – A família de medicamentos FortekorTM (FortekorTM Duo e FortekorTM Flavour), ao lado de outros produtos da linha de Pet Health da Elanco (CredeliTM, SerestoTM e GalliprantTM), recebeu em agosto de 2022 o selo de ‘Bem-estar Animal’, o que tornou a Elanco a primeira empresa do setor a ter produtos para animais de estimação certificados, segundo a certificadora FairFood. Desde 2019, a FairFood atua com protocolos que buscam reconhecer iniciativas sustentáveis. ‘Essa certificação vai ao encontro do nosso Pet Pledge, um compromisso que assumimos para melhorar a saúde de pelo menos 100 milhões de animais de estimação que, por sua vez, contribuirão para a saúde das pessoas’, afirma Karina.

Além disso, Fortekor – Flavour é líder de mercado da categoria cardiorrenal, segundo relatório IQVIA (SINDAN), além de vencedor do prêmio Easy to Give Awards, concedido pela Sociedade Internacional de Medicina Felina a empresas que desenvolvem inovações que facilitam a vida dos responsáveis, apoiando-os na tarefa de administrar as medicações necessárias aos gatos.