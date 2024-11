Márcio Macêdo: G20 Social será um dos grandes legados do Brasil para a Cúpula de Líderes

Em entrevista concedida nesta quinta-feira, 7 de novembro, no programa “Bom Dia, Ministro”, Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, destacou a importância inédita do G20 Social, evento a ser realizado entre os dias 14 e 16 de novembro no Rio de Janeiro. O encontro antecede a Cúpula de Líderes do G20, agendada para os dias 18 e 19 do mesmo mês, também na capital fluminense.

Macêdo enalteceu o G20 Social como uma iniciativa que pretende deixar um legado significativo durante a presidência do Brasil no G20. “A fotografia principal do G20 será o G20 Social no Brasil”, afirmou. Ele expressou esperança de que este evento promova um debate democrático e respeitoso, contribuindo efetivamente para melhorias na vida das pessoas.

O ministro destacou que a realização deste evento social pode estabelecer um novo padrão para futuras edições do G20. Ele mencionou que a África do Sul, próxima sede do G20 em 2025, já anunciou planos para replicar essa iniciativa. Segundo Macêdo, essa decisão reafirma a relevância da proposta brasileira e sua continuidade.

O interesse pelo evento é evidenciado pelo número expressivo de veículos de imprensa credenciados: 774 até o momento. Isso inclui tanto mídias nacionais quanto internacionais. O espaço dedicado à imprensa contará com pronunciamentos de autoridades governamentais e representantes dos movimentos sociais e acadêmicos.

O G20 é composto pelas 19 economias mais poderosas do mundo, além da União Europeia e da União Africana. Tradicionalmente focado em trilhas geopolíticas e econômicas coordenadas por ministérios específicos, este ano o presidente Lula introduziu uma terceira via: o G20 Social. Esta inovação visa envolver diretamente a população nas discussões globais.

Durante o evento, três temas principais serão abordados: combate à fome e desigualdade, enfrentamento às mudanças climáticas com foco em sustentabilidade e uma nova governança global. Um documento síntese será produzido ao final das discussões e apresentado aos chefes de Estado.

A programação do G20 Social inclui plenárias autogestionadas pelos movimentos sociais, debates sobre grandes eixos temáticos com participação de ministros e representantes internacionais, além de feiras culturais e um festival noturno.

A questão da tributação dos super-ricos também será abordada, tema que tem ganhado relevância nos debates sociais. Macêdo ressaltou que taxar 2% dos mais ricos poderia solucionar problemas alimentares de milhões de pessoas globalmente.

Por fim, a Amazônia será um tópico central nas discussões, especialmente em vista da COP30 prevista para ocorrer em Belém no próximo ano. O G20 Social servirá como uma prévia dos debates ambientais esperados para essa conferência internacional.

O programa “Bom Dia, Ministro” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), sendo transmitido ao vivo pela TV e plataformas digitais. A edição contou com a participação de diversas rádios brasileiras.