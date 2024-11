Márcio Macêdo explica temas prioritários definidos pelo Brasil para o G20

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quinta-feira, 7 de novembro. Na conversa que reúne radialistas de todo o país, o líder da pasta vai detalhar os temas prioritários definidos pelo Brasil para o G20.



Com presidências rotativas anuais, o G20 desempenha um papel importante na definição e no reforço da arquitetura e da governança mundiais em todas as grandes questões econômicas internacionais. Hoje, além de 19 países dos cinco continentes, integram o fórum a União Europeia e a União Africana. O grupo agrega dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional.



Desde 1º de dezembro de 2023, o Brasil assumiu, pela primeira vez, a presidência do G20 e colocou como pauta prioritária: a reforma da governança global, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e o combate à fome, à pobreza e à desigualdade. O ministro abordará também a mudança climática e o enfrentamento da questão ambiental com transição justa para um desenvolvimento sustentável. Foram realizadas reuniões de negociação entre 13 grupos de engajamento e movimentos sociais com as autoridades do G20 para discutir e alinhar pautas e propostas.



G20 SOCIAL — A Cúpula do G20 Social, entre os dias 14 e 16 de novembro, é uma das pautas do programa “Bom Dia, Ministro”. Como um país plural, diverso e com autoridade para tratar de questões fundamentais, a participação social garante espaço, às vésperas da Cúpula de Líderes do G20, para as diferentes vozes, lutas e reivindicações das populações e agentes não-governamentais dos países que compõem as maiores economias do mundo. Assim, o grupo pretende que as colaborações da sociedade civil sejam analisadas e, se houver consenso, incorporadas à Declaração de Líderes.



Durante a Cúpula Social, que antecede o encontro chefes de Estado, haverá uma série de plenárias para cada eixo temático, além de feiras, atividades autogestionadas (ações propostas pela sociedade civil), e a divulgação do documento de consenso que será entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser encaminhado aos líderes mundiais.



TRIBUTAÇÃO DE SUPER-RICOS — A proposta de tributação de super-ricos também está dentro dos temas que serão abordados durante a entrevista coletiva. Desde a primeira reunião após assumir a presidência do G20, a tese se mostrou aceitável pelos países que integram a Cúpula. O imposto global de 2% sobre os super-ricos vai impactar apenas três mil pessoas, que detêm cerca de 15 trilhões de dólares de patrimônio, o que permitirá retirar 340 milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar no mundo.



AO VIVO — O Bom Dia, Ministro é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.



PARTICIPE — Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do Bom Dia, Ministro podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.