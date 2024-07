Márcio Macêdo detalha novo Cataforme e Conexão Cidadã no “Bom Dia, Ministro” desta quinta

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, será o entrevistado do “Bom dia, Ministro” desta quinta-feira, 11 de julho. A conversa de uma hora será a partir das 8h e reúne radialistas de várias regiões. O programa é produzido pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

No bate-papo, o ministro vai detalhar o novo Cataforme, programa de fortalecimento e estruturação de cooperativas e associações de catadores de recicláveis. Uma das metas é ampliar a participação de associações de catadores na coleta seletiva nas cidades e no processo de logística reversa. Nesta quarta-feira, 10 de julho, foi anunciado o maior volume de recursos já liberados pelo Governo Federal e parceiros para programas voltados ao atendimento das reivindicações das catadoras e catadores de recicláveis no país.

Macêdo também falará sobre recursos liberados para o Conexão Cidadã, acordo de cooperação técnica entre a Secretaria-Geral e a Fundação BB para ter seis unidades móveis percorrendo as ruas de diversas cidades em todas as regiões do país para que os catadores tenham acesso facilitado a políticas sociais do Governo Federal.

G20 SOCIAL — Uma outra pauta do programa será o G20 Social, criado pelo presidente Lula e coordenado pelo ministro Márcio Macêdo. O G20 Social faz algo inédito na história do G20: coordena grupos de engajamento (13 grupos da sociedade civil dos países do G20) e movimentos sociais e populares para que suas propostas prioritárias cheguem aos chefes de Estado do bloco. O ponto alto do G20 Social será a Cúpula Social do G20, no Rio de Janeiro, de 14 a 16 de novembro, antecedendo a Cúpula dos chefes de Estado. Está sendo elaborada a forma de inclusão das reivindicações sociais na Cúpula do G20.

PLANO CLIMA — O ministro detalhará ainda a importância do Plano Clima Participativo, que servirá de base para a nova política de enfrentamento às mudanças climáticas. No Plano, cada pessoa pode apresentar até três propostas e votar em até 10, além de poder fazer comentários nessas sugestões. É uma parceria da plataforma Brasil Participativo com o Ministério do Meio Ambiente. Mais de 200 propostas foram apresentadas até agora. É a participação popular inserida nas políticas públicas nacionais e também na agenda internacional do governo.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo pela EBC. Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.