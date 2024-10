Márcio da Farmácia declara apoio a Taka Yamauchi 

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na sede da coligação Movimento do Bem, localizada no Centro de Diadema.

Márcio da Farmácia, que obteve 13.641 votos no primeiro turno, representando 6,09% dos votos válidos, declarou seu apoio a Taka Yamauchi, que venceu o primeiro turno com 106.141 votos (47,39% dos votos válidos).

Durante a coletiva, Márcio destacou as razões para sua decisão: “Estamos aqui, juntos, porque acredito que, com a administração do Taka, com as pessoas técnicas que ele tem, e com todos os nossos partidos que estão unidos, poderemos colaborar para que Diadema realmente respire em um novo momento. O momento agora é de renovação. Chega de mais do mesmo. Agora é hora de termos esperança de viver um futuro melhor.”

O apoio de Márcio da Farmácia fortalece ainda mais a campanha de Taka Yamauchi, que busca consolidar seu favoritismo e ampliar sua base de eleitores no segundo turno.

“Nossa população clama por mudanças. Precisamos garantir que o bem prevaleça, e estou confiante de que, juntos, com o apoio do Márcio da Farmácia, poderemos transformar a nossa cidade e fazer a melhor gestão da história de Diadema,” declarou Taka.