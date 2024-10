Márcio da Farmácia declara apoio a Pablo Marçal na capital paulista

O candidato a prefeito de Diadema, Márcio da Farmácia (Podemos), utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 1º, para declarar apoio a Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo. Márcio justificou sua posição com críticas à administração de Ricardo Nunes e mencionou a insatisfação dos eleitores que moram na divisa entre Diadema e São Paulo.

Ao justificar sua decisão, Márcio destacou problemas na gestão do prefeito Ricardo Nunes, citando irregularidades na SP Obras, e convocou seus eleitores a apoiarem Marçal tanto em Diadema quanto na capital.

De acordo com Márcio, muitos moradores de Diadema, especialmente os que vivem nas áreas próximas à capital, votam em São Paulo e demonstram insatisfação com a atual administração municipal. “Muitas pessoas que estão em Diadema e nas divisas, votam na capital, e eu não posso ser hipócrita. Denunciamos os mal feitos na SP Obras na gestão do Taka e Nunes”, afirmou o candidato em suas redes.

A crítica direta à SP Obras, órgão ligado à prefeitura de São Paulo, evidencia a insatisfação de Márcio da Farmácia com a gestão de Ricardo Nunes. Ele mencionou irregularidades que, segundo ele, prejudicaram a qualidade de vida de moradores de Diadema e da capital paulista, especialmente nas áreas de fronteira entre as duas cidades.

No discurso de apoio a Pablo Marçal, Márcio utilizou o slogan de campanha “Faz o M”, tanto para Diadema quanto para São Paulo. “Por isso é Faz o M em Diadema e Faz o M em São Paulo”, declarou, em uma clara tentativa de unir as campanhas e as bases eleitorais nas duas cidades.

Agora, com o reforço de Márcio, Pablo Marçal ganha um aliado importante na divisa entre as duas cidades, área com significativa concentração de eleitores.