Márcio Araújo apresenta o show interativo “Remelexo” no Sesc São Caetano 

O Sesc São Caetano convida crianças, adultos e famílias para uma experiência divertida e interativa com o show de Márcio Araújo, “Remelexo”, que promete uma hora de música, dança e brincadeiras que criarão memórias felizes para todos. O espetáculo acontece no dia 14 de setembro, sábado, às 16h30, na área de Convivência. Ingressos à venda na rede SescSP, crianças até 12 anos retiram o ingresso, mas não pagam.

Com uma proposta de desconectar o público das telas e promover o convívio familiar de qualidade, “Remelexo” apresenta 11 músicas cheias de coreografias, mágicas, trava-línguas e brincadeiras interativas como vivo ou morto e estátua. Márcio Araújo, acompanhado pela Mostrinha Bebel, manipulada por Neusa de Souza do programa Cocoricó, guia crianças e adultos em um show dinâmico que une gerações em momentos de pura diversão.

Cada música tem uma interação única com a plateia: “Larga já desse celular” traz uma coreografia animada, “Aqui tudo pode” explora a imaginação com mágicas, e “Guarda-Roupa de Histórias” convida o público para um desfile pelo tapete vermelho. Com letras que falam de amor, respeito e diversidade, “Remelexo” valoriza o folclore brasileiro e estimula o lúdico e a imaginação.

Sobre Márcio Araújo

Referência no universo infantil, Márcio Araújo é multiartista: diretor de TV e teatro, roteirista, dramaturgo, músico e escritor. Um dos criadores do programa Cocoricó da TV Cultura, escreveu mais de 500 roteiros. No teatro musical, assina obras como “Guarda-roupa de histórias” (2006) e “Cãofusão Gatonômica” (2014). Seus trabalhos abordam sempre a valorização das tradições culturais e o respeito à diversidade, além de estimular o imaginário infantil.

VEJA TAMBÉM

Ladeira das Crianças

Com Rosas Periféricas

Dia 21/9, sábado, das 16h30 às 17h30

As histórias de crianças periféricas, com sonhos e desejos únicos, ganham vida no “Bonde da Ladeira”, onde o ritmo do funk embala suas aventuras e aspirações, mostrando que todos compartilham uma infância cheia de imaginação.

Sobre a Pele dos Pêssegos

com a palhaça Olga

Dia 28/9, sábado, das 16h30 às 17h30

Como será o dia comum de uma palhaça? Olhando de pertinho a rotina de Olga, percebemos seu jeito excêntrico e musical de realizar os mais simples afazeres domésticos. Uma camada sutil reveste seu dia a dia: lúdica e delicada… Como a pele dos pêssegos.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia: 14 de setembro, 16h30

Veja também: 21 e 28 de setembro

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia) / R$12,00 (credencial plena) / crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano