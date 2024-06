Marcha para Jesus reúne multidão em Ribeirão Pires com show de Lukas Agustinho

Na tarde do último sábado (22), Ribeirão Pires foi palco da tradicional Marcha para Jesus, evento que reúne cristãos de diferentes denominações para celebrar a fé e a unidade em Cristo. A concentração teve início às 15h na Pista de Skate da cidade, localizada na Avenida Francisco Monteiro, de onde partiu caminhada liderada pela comissão dos pastores da cidade, com o apoio da Prefeitura.

“A Marcha para Jesus é um espaço de devoção dos cristãos, de união e de fé. O evento integra o Circuito Religioso de nossa cidade, que valoriza tradições e fortalece as manifestações culturais do povo ribeirão-pirense”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Além da participação de bandas evangélicas da cidade, o cantor gospel Lukas Agustinho foi atração da Marcha para Jesus. O músico se apresentou em um trio elétrico, animando a multidão com seu repertório de louvores. Os fiéis aproveitaram o dia para expressar sua fé e fortalecer os laços comunitários, em um ambiente de celebração e espiritualidade.

A caminhada percorreu diversas ruas da cidade, com paradas estratégicas para momentos de oração e reflexão. Durante o percurso, líderes religiosos e representantes das igrejas locais conduziram pregações e mensagens de esperança, ressaltando a importância da fé e da união em tempos desafiadores.

Entre os participantes, a sensação era de alegria e renovação espiritual. Luciano Godoy, morador da cidade, trouxe a família para participar e comentou sobre a importância do evento para a comunidade. “A Marcha para Jesus é um momento muito especial para nós. É uma oportunidade de mostrar nossa fé, nossa união e também de renovar nossas esperanças. É um dia de muita alegria e celebração”, disse o munícipe.

Além das atividades religiosas, a Marcha para Jesus contou com uma estrutura de apoio para os participantes, incluindo a segurança realizada pela GCM da Estância e atendimento médico realizado por uma equipe da secretaria de Saúde. Voluntários das igrejas locais se revezaram para garantir o bem-estar de todos os presentes, demonstrando um espírito de serviço e solidariedade.

No encerramento do evento, Lukas Agustinho subiu ao trio elétrico para um show que emocionou o público. Com um repertório de músicas conhecidas e novas composições, Lukas levou os fiéis a momentos de intensa adoração e celebração. “É uma honra estar aqui em Ribeirão Pires, celebrando a nossa fé e a nossa união. Que possamos sair daqui renovados e cheios de esperança”, declarou o cantor.