Marcha para Jesus: PM e Polícia Civil vão garantir a segurança do evento

A Marcha para Jesus, evento que anualmente reúne milhares de pessoas de igrejas cristãs na cidade de São Paulo, será realizada na quinta-feira (30), e contará com um trabalho preventivo por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar para garantir a segurança de todos os participantes.

Conforme a PM, policiais a pé estarão entre o público e em pontos estratégicos ao longo do percurso. Viaturas do patrulhamento farão rondas nas imediações do evento para garantir o deslocamento das pessoas.

Para facilitar o atendimento de ocorrências e garantir maior agilidade, equipes das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam) também serão designadas para o evento.

A caminhada terá início nas proximidades da Estação Luz do Metrô, no centro da capital, às 10h, e seguirá pela avenida Tiradentes até a avenida Santos Dumont, passando pela ponte das Bandeiras até a praça Heróis da Força Expedicionário Brasileira, próximo ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital.

Em todo o percurso, os policiais vão garantir a segurança dos participantes da Marcha para Jesus. A PM reforçará a segurança com policiais da Força Tática e do 7° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) para garantir a tranquilidade dos fiéis.

Polícia Civil terá agentes à paisana em meio à multidão

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, começou, na semana passada, o monitoramento de redes sociais para identificar qualquer tipo de ação que possa atentar contra participantes do evento. Essa já é uma prática adotada pelo DHPP em grandes eventos realizados na capital paulista.

Durante o deslocamento do grupo, policiais à paisana também estarão em meio à multidão para fiscalizar qualquer atitude suspeita. Caso tenha alguma intercorrência, as equipes de apoio serão acionadas imediatamente. As delegacias da região terão o atendimento reforçado em caso de necessidade de registro de ocorrências.