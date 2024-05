Marcha para Jesus movimenta a economia da cidade de SP em R$ 40 milhões

O prefeito Ricardo Nunes participou, na manhã desta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, da 32a edição da Marcha para Jesus. A caminhada teve início às 10h, em frente à estação Luz do Metrô, e contou com dez trios elétricos que levavam mensagens religiosas e louvores às milhares de pessoas presentes. Todos percorreram as ruas em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), próximo ao Campo do Marte, na Zona Norte da capital.

Lá, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes destacou a importância do evento para a cidade.

“Mais um ano de Marcha para Jesus, que nesta edição conta com um número ainda maior de participantes, Aqui temos a presença de 1170 caravanas e pessoas de outras cidades, outros estados e até de outros países. A Marcha também é muito importante para a economia da nossa capital”, afirmou.

De acordo com Nunes, o evento promove a movimentação de R$ 40 milhões na cidade, com o aumento de público nos hotéis, táxis, veículos por aplicativo e restaurantes

Para o prefeito, o encontro também representa um exercício de fé, amor, carinho e solidariedade, pois está recebendo doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

“É um marco para São Paulo, é o maior evento evangélico cristão do nosso país e está ocorrendo de forma muita tranquila e sem ocorrências”, ressaltou.

Para garantir a segurança, a Administração Municipal preparou uma grande estrutura, que teve apresentações de atrações musicais como Renascer Praise, Thalles Roberto, Lukas Agostinho, Isadora Pompeo, Aline Barros e a cantora mirim Maria Rita.

A organização foi aprovada pelo empresário Mateus Pires de Oliveira, 44, que veio de Bauru com a família.

“Frequento a marcha desde 1999. Marchei solteiro, casado, com os filhos e agora, com os netos. Para para nós, é um divisor de águas nas nossas vidas por tudo o que acreditamos e buscamos em Deus. Além disso, contamos com essa estrutura maravilhosa, ruas limpas desde a chegada, recepção, trajeto, tudo com muita segurança. É um privilégio estar aqui hoje”, garantiu.

O evento tem local especial na agenda da aposentada Maria de Fátima Damasceno, de 65 anos. “Não falto e venho com prazer, com tranquilidade, porque sei que é muito seguro. Vi muitos guardas civis metropolitanos nas proximidades e por aqui”.

A promotora de eventos Sandra Regina da Conceição, 40 anos, participa da festa religiosa há cinco anos, fazendo seus pedidos e agradecimentos.

“Essa é a 32a edição e a 15a que eu venho. Para a honra e glória de Jesus, mesmo quando não era do ministério Renascer em Cristo sempre participei, pois essa marcha é para Jesus, um ato profético onde as pessoas pegam carona na fé, umas com as outras em comunhão. Vejo um trabalho conjunto da Prefeitura com a organização da Marcha para que tudo fique impecável, principalmente a limpeza. Cada ano está melhor!”

Estrutura

O policiamento contou com um efetivo de 198 agentes, 44 viaturas e 18 motos. A segurança será mantida até seu encerramento, às 22h. A atividade é executada pelos Comandos Operacionais Centro e Norte, por meio das Inspetorias Regionais da Sé, de Santana e da Inspetoria de Ações Integradas. Além disso, a segurança conta com apoio reforçado das equipes especializadas da GCM, como a Inspetoria de Ações Especiais (IOPE) e Inspetoria de Ações com motocicletas (IAMO).

O patrulhamento é realizado em pontos estratégicos, no entorno da região onde o evento ocorre, desde a Estação da Luz, Av. Tiradentes até a Praça Heróis da FEB.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), escalou 211 pessoas para a realização da Marcha para Jesus 2024. Além disso, disponibilizou 23 veículos para o evento e instalou dez cestos aramados, 25 papeleiras e sete Pontos de Entrega Voluntária.