Marcha para Jesus em Ribeirão Pires recebe o cantor Lukas Agustinho em trio elétrico

Neste sábado, a partir das 15h, Ribeirão Pires será palco da tradicional Marcha para Jesus, que contará com a presença especial do cantor Lukas Agustinho. A concentração será na pista de skate, localizada na Avenida Francisco Monteiro. O evento é organizado pela comissão dos pastores de Ribeirão Pires e tem como objetivo demonstrar a fé dos cristãos da cidade.

“A Marcha para Jesus de Ribeirão Pires promete ser um marco de fé e alegria para todos os presentes, reafirmando a importância da união e da espiritualidade na vida da comunidade local. São valores da família sendo enaltecidos neste espaço de celebração”, disse o prefeito Guto Volpi.

A Marcha para Jesus, que integra o Circuito Religioso da cidade, reúne fiéis de diversas denominações cristãs para celebrar a fé e a unidade em Cristo. Organizada pela comissão dos pastores de Ribeirão Pires, o evento tem como propósito principal manifestar publicamente a crença e os valores cristãos, além de promover um momento de comunhão entre os participantes.

Lukas Agustinho, atração musical de destaque na Marcha deste ano, nasceu no Rio de Janeiro em 1994 e iniciou sua trajetória aos 10 anos no grupo de louvor da igreja que frequentava. Desde cedo, demonstrou uma paixão pela música, começando como baixista para diversos cantores. No entanto, aos 18 anos, Lukas percebeu que seu verdadeiro chamado era o canto. Decidido a desenvolver sua voz, ele se dedicou exclusivamente ao canto e participou de um coral escolar, o que foi fundamental para lapidar seu talento.

Aos 23 anos, Lukas Agustinho ganhou destaque nacional com um vídeo cover da música “Lugar Secreto” de Gabriela Rocha, gravado em sua própria casa. O vídeo viralizou, levando-o a se consolidar como uma das vozes promissoras da música gospel no Brasil. Desde então, Lukas tem conquistado um crescente reconhecimento no cenário musical, cativando o público com sua voz marcante e dedicação à música gospel.

A programação da Marcha para Jesus de Ribeirão Pires inclui momentos de louvor e adoração, pregações, atrações musicais locais e atividades para toda a família.

Marcha para Jesus – Ribeirão Pires