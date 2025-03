Marcelo Rubens Paiva revisita memórias e política no Provoca

Nesta terça-feira (18/3), às 22h, Marcelo Tas recebe o escritor Marcelo Rubens Paiva no Provoca, na TV Cultura. Os dois conversam sobre o filme Ainda Estou Aqui e relembram momentos marcantes da trajetória do autor.

“O meu pai não é um morto. O meu pai é um caso (…), que ninguém sabe para onde ele foi, que dia que morreu, nem como que morreu, é tudo suspeita”, afirma Paiva sobre o desaparecimento e posterior morte de seu pai durante a ditadura militar de 1964.

Possíveis candidatos à presidência

A entrevista também aborda a trajetória política do país, desde o regime militar até os dias atuais. Questionado por Tas, Marcelo Rubens Paiva menciona possíveis candidatos para a presidência do Brasil: “Tem três nomes muito fortes que as pessoas não estão falando. […] Um é o Haddad. […] Simone Tebet. […] E o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, grande líder.”

