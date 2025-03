Marcelo Rubens Paiva critica comentários de Ana Furtado durante o Oscar 2025

O renomado autor Marcelo Rubens Paiva, conhecido por sua obra Ainda Estou Aqui, que inspirou o filme de mesmo nome, expressou sua indignação em relação a um comentário feito pela apresentadora Ana Furtado durante a transmissão do Oscar 2025.

Durante a cobertura do evento, Furtado entrevistava o ator Selton Mello no tapete vermelho. Em uma conversa que buscava destacar a relevância do cinema brasileiro, Mello enfatizou: “Os olhos para o cinema brasileiro. Todo mundo agora interessado no nosso cinema, querendo ver o que mais a gente tem. A gente tem muito para oferecer. Esse filme já é vitorioso. Se a gente ganhar o Oscar, maravilhoso. Não ganhou Oscar? Maravilhoso”.

As palavras de Mello refletem não apenas um otimismo sobre as produções nacionais, mas também a importância crescente que o cinema do Brasil vem conquistando no cenário internacional. Contudo, os comentários de Ana Furtado sobre a questão geraram controvérsia e provocaram uma reação contundente de Paiva, que manifestou sua insatisfação nas redes sociais.

A situação levanta um debate sobre como as produções culturais brasileiras são percebidas e discutidas em eventos de grande visibilidade como o Oscar, além da necessidade de uma representação adequada e respeitosa das obras nacionais na mídia.