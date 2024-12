Marcelo Oliveira inicia entrega de áreas de lazer para celebrar o aniversário de Mauá

Neste sábado (30/11), o prefeito Marcelo Oliveira inaugurou a reforma de três quadras esportivas na Praça Avelina Silva Alves, localizada na avenida Guerino Stella, no Jardim Zaíra. Uma das quadras foi transformada em um espaço de areia para práticas esportivas específicas, enquanto o playground do local também recebeu melhorias significativas, incluindo novos brinquedos e uma estrutura revitalizada.

Essa entrega é a primeira de um total de 12 áreas de lazer e esportes que serão inauguradas durante o mês de dezembro, como parte das comemorações do aniversário de Mauá. A iniciativa reflete o compromisso da administração municipal em promover o bem-estar e a integração social através de espaços públicos de qualidade.

“O esporte é muito mais do que competição — ele é um poderoso instrumento de cidadania, que ensina valores como respeito, disciplina e solidariedade. Além disso, ao promover o convívio, fortalece os laços comunitários e transforma o ambiente urbano em um lugar mais saudável, inclusivo e vibrante. Dessa forma cuidamos da cidade e das pessoas”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira durante o evento .

Desde o início de sua gestão, em 2021, a Prefeitura já revitalizou mais de 20 áreas de lazer e esporte, além de realizar o plantio de grama e mudas em diversos canteiros da cidade. Essas ações integram um projeto mais amplo de valorização do espaço urbano, contribuindo para deixar Mauá mais bonita e acolhedora para seus moradores.

As celebrações do aniversário da cidade seguem ao longo do mês, com novas entregas previstas e atividades voltadas para todas as idades, reafirmando o papel do esporte e do lazer como motores de desenvolvimento e transformação social.