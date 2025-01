Marcelo Oliveira anuncia mudanças no secretariado de Mauá

No início de seu novo mandato, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), realizou uma coletiva de imprensa onde apresentou as mudanças em seu secretariado. O evento ocorreu logo após a assinatura da ata de posse e trouxe à tona as substituições em duas pastas cruciais da administração municipal.

Novos nomes à frente de áreas essenciais

Gilmar Silvério foi designado para assumir a Secretaria de Educação, substituindo Mauricio Leme da Silva. Além disso, Caio Carvalho será o novo responsável pela Secretaria de Mobilidade Urbana, tomando o lugar de Reinaldo Soares de Araújo. Essas mudanças visam revitalizar as políticas públicas nas áreas educacional e de mobilidade urbana, que são essenciais para o desenvolvimento da cidade.

Continuidade em áreas estratégicas

O novo prefeito optou por manter sete secretários em seus cargos, destacando a continuidade em áreas estratégicas. Os profissionais que permanecem à frente das respectivas pastas são: Cássia Rubinelli na Administração; Eliene de Paula Pinto na Saúde; Matheus Martins Sant’ Anna nos Assuntos Jurídicos; José de Luiz de Macedo nas Obras; Chiquinho do Zaíra no Planejamento Urbano; Hélio Tomaz na Segurança Alimentar e Nutricional; e Vagner Minervino da Rocha nas Finanças. Além deles, Roberto Rivelino Ferraz e Adriano Paciente seguirão como ouvidor-geral e controlador-geral do município, respectivamente.

Secretarias

Além das mudanças mencionadas, o prefeito Oliveira anunciou a realocação de cinco gestores em diversas secretarias. A primeira-dama Fernanda Oliveira agora lidera a pasta de Assistência Social, substituindo Xênia Pedrosa de Sousa Díspore, que continuará sua atuação nas Políticas Públicas para Mulheres. A nova configuração inclui também Helcio Silva na Secretaria de Governo, sucedendo Mariângela Souza Secchi; Leandro Dias como secretário de Serviços Urbanos no lugar de Fernando Rodrigues Rubinelli; Edilson de Paula à frente das Relações Institucionais; e Reinaldo Soares assume a Secretaria de Meio Ambiente.

Vale ressaltar que algumas secretarias não sofreram alterações até o momento. As áreas que permanecem sob a mesma gestão incluem Cultura, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Lazer, Habitação, Gabinete do Prefeito, Políticas Públicas para Mulheres, Proteção e Defesa Civil, Segurança Pública e Trabalho, Renda e Empreendedorismo.

As mudanças no secretariado refletem a intenção do prefeito Marcelo Oliveira em implementar uma administração eficaz e voltada para as necessidades da população mauaense.