Marcelo Melo é convocado para as finais da Copa Davis e defende o Brasil pela 24ª vez

Marcelo Melo foi convocado nesta sexta-feira (23) para integrar o Time Brasil na fase de grupos das finais da Copa Davis. O mineiro defenderá o País na competição pela 24ª vez, com participações desde 2008. São 23 jogos de duplas e 18 vitórias. O confronto anterior em que esteve presente foi em 2019, na cidade catarinense de Criciúma.

Os jogos da fase de grupos serão realizados entre os dias 10 e 15 de setembro, na Unipol Arena, em Bolonha, na Itália. Melo estará ao lado de seu parceiro no circuito, o gaúcho Rafael Matos, do cearense Thiago Monteiro, do paulista Felipe Meligeni e do carioca João Fonseca. O capitão é Jaime Oncins.



“Muito feliz com essa convocação para a Copa Davis, a minha 24ª. Uma competição que sempre tive muito orgulho e prazer em disputar. Por equipes, defendendo o País, é bem legal. Acho que isso foi devido ao confronto, que é por grupos, e os últimos resultados que eu venho fazendo com o Rafa. A gente vem jogando muito bem, ganhamos bons jogos, estamos em ritmo de jogo. E eu indo com o time dá mais uma opção para o Jaime”, afirmou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“É bem bacana. Fiquei muito feliz pela confiança do Jaime. Tenho certeza que vou poder ajudar com a minha experiência desses anos todos e espero contribuir da melhor maneira possível”, completou.



Os brasileiros enfrentarão a Itália, anfitriã e atual campeã, Bélgica e Holanda. A primeira fase das finais é realizada no formato round-robin (todos contra todos) e os confrontos são disputados por equipes, onde são jogadas duas partidas de simples e uma de duplas. Vence o duelo o time que conquistar duas vitórias primeiro.

Se ficar entre as duas primeiras colocadas do grupo, a equipe avança à fase final, de 19 a 24 de novembro, em Málaga, na Espanha.

Vinte e cinco vitórias em 2024 – Esta é a 18ª temporada de Melo no circuito. O mineiro tem 637 vitórias na carreira. Em 2024, são 25 – uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells, duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos, quatro no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, uma no Masters 1000 de Roma, na Itália, uma em Roland Garros, quatro em Stuttgart, duas em Wimbledon, três em Washington, uma no Masters 1000 de Cincinnati e uma em Winston-Salem, nos Estados Unidos.



No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 38 do mundo, com 2.160 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 40 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 67 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).



Temporada 2024

Campeão

ATP 250 de Stuttgart – Alemanha



Vice-campeão

Masters 1000 de Monte Carlo – Mônaco

ATP 500 de Washington – Estados Unidos