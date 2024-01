Marcelo Médici retorna com o espetáculo “Cada Um Com Seus Pobrema”

A produção da comédia Cada Um Com Seus Pobrema perdeu as contas de quantas pessoas viram o espetáculo desde 2004. Nesta comédia-solo Marcelo Médici interpreta oito personagens hilários e surpreende com sua agilidade e talento de mudar radicalmente de expressão e voz.

Figuras já conhecidas do grande público como o corinthiano Sanderson (presente também no programa Vai Que Cola da Globo) , o último mico-leão-dourado do mundo, a vidente Mãe Jatira (famosos em vídeos no youtube e programas de TV), a apresentadora infantil Tia Penha, entre outros, fazem parte desse sucesso. Com uma linguagem moderna, humor inteligente e veloz, o espetáculo contagia o público, levando-os às gargalhadas do início ao fim.

SOBRE O ESPETÁCULO

No enredo, o personagem central é um ator de teatro que ao desistir de fazer sua apresentação começa a contar suas próprias experiências. Surgem então os demais personagens comentando e criticando com muito humor várias situações do cotidiano, garantindo a contemporaneidade do texto e causando uma identificação imediata com o público.

A direção de Ricardo Rathsam privilegia a brilhante capacidade de improvisação de Médici, dando uma característica única a cada apresentação, enquanto o figurino se transforma conforme mudam os personagens, mantendo o ritmo dinâmico do espetáculo. E a atualização constante de texto garante à comédia um frescor em cada nova temporada.

Escrito e interpretado por Marcelo Médici, o espetáculo já é considerado um clássico do ator. Durante sua trajetória, a peça conquistou prêmios e chegou a ter ingressos esgotados com três meses de antecedência.

Com mais de 30 anos de carreira no teatro, e se dividindo em novelas, filmes e humorísticos, Marcelo Médici protagonizou vários outros espetáculos de sucesso, incluindo musicais da Broadway. Porém o que mais escuta do público é a pergunta: “quando você retornará com o Cada Um Com Seus Pobrema?”. Atendendo a pedidos, o ator remonta seu solo em poucas e especiais apresentações.

SERVIÇO

CADA UM COM SEUS POBREMA

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 90 min.

Classificação: 14 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

DIAS E HORÁRIOS

5/3 (terça-feira) – 21h

12/3 (terça-feira) – 21h

19/3 (terça-feira) – 21h

26/3 (terça-feira) – 21h

INGRESSOS

A partir de R$60

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

http://tinyurl.com/2rryvje5

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca – a partir do dia 02/12)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.