Marcelo Lima vistoria obras dos residenciais Monte Sião, previstas para 2026

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, vistoriou nesta quarta-feira (15/1) as obras do condomínio residencial Monte Sião I, II e III, às margens da Rua Padre Leo Comissari, na Vila Areião, região do Montanhão. Os empreendimentos compreendem a construção de 658 apartamentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. A entrega das unidades habitacionais está prevista para maio de 2026.

A construção dos três residenciais Monte Sião envolve investimento total de R$ 123,9 milhões, fruto de parceria da Administração municipal e do governo do Estado, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), sendo que R$ 7,2 milhões são provenientes da Prefeitura. Os condomínios, todos com elevadores e apartamentos de 47 a 50,76 metros quadrados, têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, além de área comum com quiosque, quadra esportiva e playground.

“Essa região está sendo transformada. A construção é de qualidade, os condomínios têm estrutura, com área de lazer, e os apartamentos são aconchegantes. Sei que tudo isso está sendo feito com muito amor”, ressaltou o prefeito Marcelo Lima, durante almoço com os trabalhadores do empreendimento.

Funcionário das obras, Dinalvo Medeiros Sirino destacou a satisfação em trabalhar no local, que mantém alojamento e refeitório para os colaboradores. “Estou trabalhando na obra há seis meses. Durante a semana, eu fico em São Bernardo e de domingo vou ver minha esposa e meus filhos, em Mogi das Cruzes. Estamos trabalhando bastante, e felizes, porque a obra está indo bem”, ressaltou.

As moradias fazem parte dos trabalhos de reestruturação e urbanização do Complexo do Areião. Desde o início das obras na região foi concluído o novo sistema viário, com a execução do prolongamento da Rua Padre Leo Comissari, que liga o Jardim Sivina à Vila Sabesp, e extensão da via que possibilitou o acesso de veículos à Via Anchieta. As intervenções englobam ainda trabalhos de terraplanagem, sistema de drenagem pluvial e a implantação da rede de coleta de esgoto para a construção dos empreendimentos residenciais e comerciais locais.

As obras incluem também um centro comunitário e um centro comercial, localizados na Rua Padre Leo Comissari, com estimativa de entrega no fim deste ano.

PROJETO – O robusto projeto habitacional e de urbanização da região contempla famílias com renda bruta de até 5 salários mínimos, com prazo de até 30 anos para pagamento, bem como parcelas mensais de até 20% da renda familiar líquida. O empreendimento atende, em grande parte, a famílias que foram removidas de moradias localizadas em áreas de risco ou em razão das obras de urbanização.