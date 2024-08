Marcelo Lima visita reitoria da UFABC e apresenta propostas de parceria

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, visitou a reitoria da Universidade Federal do ABC (UFABC) nesta terça-feira (27). Acompanhado pela vice de sua chapa, a Sargento Jessica Cormick, Marcelo apresentou ao reitor Dácio Matheus propostas para estreitar a colaboração entre o governo municipal e a instituição de ensino.

“Reconheço a grandiosidade do corpo docente, das pesquisas e do campus, que são de grande importância não só para São Bernardo, mas para todo o país. Quero atuar lado a lado com a universidade, transformando a UFABC em um braço do nosso polo tecnológico. Estamos comprometidos em ajudar a expandir e fortalecer o papel da universidade na nossa comunidade,” afirmou o candidato.

Durante a reunião, Marcelo expressou sua intenção de firmar convênios com a UFABC para otimizar o uso das instalações, como a área de lazer, e desenvolver novos cursos, com foco em áreas de gestão.

Outro ponto abordado foi a criação de um heliponto no campus, que serviria como base de operações para o SAMU, fortalecendo o atendimento de emergência na cidade. Marcelo destacou ainda a importância de aproximar as escolas municipais da universidade, promovendo visitas regulares para que os alunos conheçam e se inspirem no ambiente acadêmico.