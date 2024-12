Marcelo Lima tem contas de campanha aprovadas sem ressalvas pela Justiça Eleitoral

O prefeito eleito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, teve as contas de sua campanha aprovadas sem ressalvas pela 283ª Zona Eleitoral da cidade. A Justiça Eleitoral concluiu pela total regularidade dos recursos arrecadados e aplicados durante o pleito de 2024.

“Essa aprovação sem ressalvas reflete o compromisso com a transparência e a lisura que guiaram nossa campanha. É uma vitória não apenas para nós, mas para todos que acreditam em uma política ética e responsável”, destacou Marcelo Lima.

A decisão foi fundamentada em parecer técnico e na manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral, ambos reforçando que todos os documentos obrigatórios foram apresentados dentro do prazo e que as movimentações financeiras atenderam rigorosamente às normas da Resolução nº 23.607 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Marcelo Lima foi eleito prefeito nas eleições de 2024 ao lado de sua vice, Jéssica Cormick, com 55,74% dos votos válidos (205.831 votos).

Na última quinta-feira (5), o prefeito eleito anunciou os novos nomes que irão integrar seu secretariado e a Procuradoria-Geral do Município. Entre os escolhidos estão Frida Waidergorn, como Secretária de Habitação; Ivan Silva, como Secretário de Governo; Márcio Madureira, na Secretaria de Comunicação; Tatiana Rebucci, na Secretaria de Finanças; e Douglas Eduardo Prado, como Procurador-Geral do Município.

Eles se juntam a Jean Gorinchteyn, Secretário de Saúde; Samara Dinis, Secretária de Cultura; Francisco José Carone Garcia, Secretário de Transportes e Vias Públicas; Juliane Nakamura, Chefe de Gabinete; e Rafael Demarchi, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, que foram anunciados no dia 29 de novembro.