Marcelo Lima se reúne com trabalhadores da indústria moveleira e promete incentivos para o setor

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, reuniu-se nesta terça-feira (24) com trabalhadores da indústria moveleira na Vila Euclides. Durante o encontro, ele garantiu que, se eleito, trabalhará para que a cidade volte a ser uma referência no setor de móveis, por meio de incentivos e eventos que impulsionem a economia local.

“A partir do dia 1º de janeiro, como prefeito de São Bernardo do Campo, terei a missão de atrair novos investimentos para a indústria moveleira. Vamos realizar a feira de móveis e trazer novas empresas, para que São Bernardo recupere a demanda que tinha no passado, quando pessoas de outros estados vinham para a Jurubatuba e os feirões de móveis”, afirmou o candidato.

Marcelo destacou que o fortalecimento da indústria moveleira será uma de suas prioridades de governo. “Nosso objetivo é revitalizar e aquecer a economia. Esse é um dos grandes desafios que enfrento como candidato a prefeito, e, como prefeito a partir de janeiro, quero garantir que São Bernardo gere empregos e oportunidades. Vamos resgatar nosso passado cultural e econômico, promovendo incentivos da prefeitura”, completou.

O candidato também ressaltou a importância de atrair novas fábricas para a cidade e apoiar o comércio local: “Queremos incentivar as lojas de móveis já existentes e atrair novas, tornando São Bernardo novamente um polo reconhecido no setor moveleiro”.

Na noite de segunda-feira (23), Marcelo participou do tradicional Pedal da Família, no Parque das Bicicletas. O evento, organizado por grupos de ciclistas da cidade, contou com a participação de 451 pessoas. Durante a atividade, o candidato reafirmou seu compromisso com a mobilidade urbana e com a melhoria das condições para os ciclistas.