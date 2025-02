Marcelo Lima se reúne com Padilha para seleção de projetos no Novo PAC

O prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Lima, se reuniu, em Brasília, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acompanhado dos demais prefeitos do colegiado, para discutir a inclusão de projetos regionais dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), denominado Seleções. A negociação é para que a região seja selecionada para captar investimentos via Orçamento da União.

No encontro realizado na Capital federal houve a sinalização de que o governo federal prevê a liberação de R$ 49,1 bilhões aos municípios brasileiros, por meio do PAC Seleções, incluindo recursos em urbanização, mobilidade, transporte, habitação, saúde e educação. A iniciativa teve adesão em peso do Consórcio, concentrando a presença dos seis prefeitos que integram hoje a entidade: além de Marcelo Lima, os representantes de Santo André (Gilvan Júnior), Diadema (Taka Yamauchi), Mauá (Marcelo Oliveira), Ribeirão Pires (Guto Volpi) e Rio Grande da Serra (Akira Auriani).

“Debatemos a melhor forma que o Consórcio possa aderir, com agilidade, ao Novo PAC, entregando resultados. Queremos estreitar cada vez mais a relação do governo federal com o Grande ABC. Acima de tudo, reconhecer a importância da nossa região no Orçamento da União. Isso é o mais significativo. Agradeço ao ministro que nos garantiu e reforçou apoio. Temos a convicção que iremos conseguir avançar na execução de projetos, por meio de um Consórcio unido em torno de um propósito: levar melhorias à população”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

De acordo com o plano do governo federal, serão disponibilizados R$ 22,6 bilhões para infraestrutura e mobilidade urbana, R$ 5,8 bilhões para novas obras de saúde, R$ 2,3 bilhões em educação e R$ 300 milhões para o esporte, além de R$ 18,1 bilhões para a construção de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Com o Novo PAC Seleções, o Planalto indicou que vai receber dos municípios e Estados os projetos que serão analisados quanto à sua viabilidade de execução.

PLEITO CONJUNTO

O ministro Alexandre Padilha destacou o pleito conjunto do Consórcio ganha força, sinalizando que a região tem potencial técnico para ser contemplada pelo programa. “O Consórcio é uma instituição histórica, que simboliza a representatividade dos municípios. O governo federal vai fazer muitas parcerias com o ABC, através do Consórcio, neste segundo período de gestão. Uma alegria poder nos aproximar. Serão quase R$ 50 bilhões disponíveis aos municípios”, sustentou.