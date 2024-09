Marcelo Lima se reúne com jovens e reafirma compromisso com intercâmbio gratuito

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, reuniu-se com jovens em seu comitê central para apresentar suas propostas. Durante o encontro, ele destacou o programa “Conecta SBC”, que promoverá intercâmbios internacionais para jovens, estudantes e professores, com os custos cobertos pela prefeitura. O objetivo da iniciativa é impulsionar a cidade na educação, na formação de mão de obra qualificada e no desenvolvimento econômico.

“Vamos fazer convênios com universidades internacionais de ponta e vamos financiar intercâmbios para os melhores países em inovação e tecnologia”, afirmou Marcelo. Segundo o candidato, a seleção para o programa será feita por meio de concurso. “O ‘Conecta SBC’ vai conectar São Bernardo com o mundo”, completou.

Além de Marcelo, participaram do encontro sua esposa, Zana Lima, e sua filha, Gabriele Lima, a Sargento Jessica Cormick, candidata a vice-prefeita na chapa, e Rafael Demarchi, responsável pelas áreas de tecnologia, logística e inovação no Plano de Governo.

“Buscamos as melhores práticas de outras cidades no Brasil para oferecer mais oportunidades aos nossos jovens”, comentou Demarchi, que também ressaltou a proposta de oferecer wi-fi gratuito à população, outra iniciativa de Marcelo Lima. “Com Marcelo prefeito, todos terão acesso à internet”, acrescentou.

O candidato explicou que o programa “Conecta SBC” terá três frentes de atuação. A primeira será voltada para a capacitação profissional de jovens. A segunda será direcionada aos estudantes do Ensino Médio de São Bernardo. E a terceira atenderá os professores da rede municipal.

“Os professores terão a oportunidade de realizar cursos de capacitação em instituições renomadas, trazendo novas experiências e elevando o nível da educação em São Bernardo”, concluiu Marcelo Lima.