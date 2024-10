Marcelo Lima reúne todos os candidatos da coligação e dá pontapé inicial para o segundo turno

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, deu início à campanha do segundo turno na noite desta segunda-feira (7). O evento reuniu todos os 145 candidatos a vereador da coligação “SBC Cada Vez Melhor”, formada pelos partidos Podemos, PRTB, PMB, Avante e Agir.

Marcelo foi o vencedor do primeiro turno, com 28,64% dos votos. “Vencemos o primeiro turno e vamos vencer o segundo”, afirmou o prefeiturável aos apoiadores. “Estou muito feliz porque o que venceu foi o trabalho e a experiência que trazem resultados concretos. E isso vai marcar a disputa no segundo turno”, acrescentou.

Durante o discurso, ele parabenizou os eleitos e agradeceu o empenho de todos na campanha. “Não há razão para ninguém ficar desanimado. Vocês deram a cara a tapa, foram às ruas, conversaram com as pessoas nos bairros, nas feiras, nas igrejas. Apresentaram projetos e mostraram aquilo em que realmente acreditam e querem realizar. Vocês já são vencedores por terem se colocado à disposição e por terem levado suas propostas a São Bernardo. Agora, é seguir firmes na nossa caminhada.”

Marcelo também convidou os eleitores: “Vamos apresentar propostas, mas, antes de tudo, mostrar os resultados do nosso trabalho, que melhorou a vida de quem vive em São Bernardo nos últimos anos. Eu me preparei e estou pronto para ser o próximo prefeito de São Bernardo do Campo”, concluiu.