Marcelo Lima reúne multidão em caminhada na Vila São José e Jardim Silvina

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, transformou a Vila São José e o Jardim Silvina em um verdadeiro “mar roxo” na manhã deste domingo (13), reunindo mais de 4 mil pessoas na primeira caminhada “Bora Pra Cima” da campanha para o segundo turno.

Acompanhado de sua esposa, Zana Lima, das filhas, Larissa e Gabriele, de sua mãe, Dona Cida, de sua vice, Sargento Jessica Cormick, Rafael Demarchi e Edinho Montemor, Marcelo agradeceu os votos recebidos no primeiro turno, que o colocaram na primeira posição. Ele pediu empenho dos apoiadores nesta reta final para garantir sua vitória nas urnas no dia 27 de outubro.

“Vamos continuar fazendo uma campanha de propostas, do bem e do amor”, declarou o candidato. “Quero expressar minha gratidão a todos que estão com a gente desde o início desta caminhada. E aos que chegaram agora, sintam-se em casa, porque esta é a campanha do amor. Estamos juntos, um ao lado do outro, para levar nossa campanha à vitória”, acrescentou.

Durante o percurso, Marcelo Lima relembrou algumas de suas principais propostas, como a equiparação salarial dos profissionais da educação de São Bernardo com os de São Paulo, a implementação de creches noturnas, a criação do Hospital Infantil Municipal e do Idoso, o Corujão da Saúde e o Cartão Saúde SBC, para zerar as filas de exames e cirurgias represadas.

Na última quarta-feira (9), o candidato recebeu o apoio do prefeito Orlando Morando, da deputada estadual Carla Morando e da ex-candidata à prefeitura Flávia Morando (União Brasil).

O levantamento mais recente do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado na última sexta-feira (11), coloca Marcelo Lima na liderança em intenções de voto, com 46,1%. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Foram ouvidos 710 eleitores, entre os dias 7 e 10 de outubro. A pesquisa, foi registrada na Justiça Eleitoral como SP-03979/2024.