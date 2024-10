Marcelo Lima reúne mais de 8 mil pessoas em caminhada na Kennedy

O evento contou com a presença de mais de 8 mil pessoas. Marcelo estava acompanhado de sua esposa, Zana Lima, da Sargento Jessica Cormick, candidata a vice-prefeita, do atual prefeito Orlando Morando e da deputada estadual Carla Morando.

“Num domingo de chuva, milhares de pessoas vieram até o Centro, vieram até aqui para caminhar, pensando no futuro de São Bernardo. Ontem, por exemplo, no Alvarenga, foi algo que me arrepiou. É emocionante ver tantas pessoas participando, mesmo debaixo de chuva, nesta campanha. Isso mostra que o amor por São Bernardo está aqui, a paixão pela cidade está aqui. Nós vamos continuar fazendo uma campanha de amor, de propostas, com muito respeito à cidade e à nossa população”, disse Marcelo Lima.

O prefeito Orlando Morando também comentou sobre a grande adesão da população à campanha nas ruas. “Está indo muito bem. Nós entramos nesta reta final de segundo turno – eu, a Flávia e a Carla. O sentimento nas ruas é de vitória, mas isso não significa que já ganhamos. Hoje, tive duas agendas com o Marcelo, e o clima é muito positivo. As pessoas entenderam que o único nome capaz de garantir continuidade com inovação e resultados é o Marcelo Lima. Isso nos dá confiança de uma vitória no próximo domingo.”

A deputada estadual Carla Morando destacou que será uma importante aliada do futuro prefeito na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). “Será da mesma forma como tem sido até agora. Marcelo e Orlando sempre trabalharam juntos na prefeitura, e eu fui para a Alesp justamente para trazer recursos. Continuarei trabalhando para garantir que esses recursos continuem chegando. Nós vamos seguir trabalhando.”

A caminhada teve início no Ginásio Poliesportivo, localizado na Avenida Kennedy, e terminou na Avenida Barão de Mauá, na Chácara Inglesa. Ontem, a caminhada “Bora Pra Cima” aconteceu no Jardim João de Barro e no Jardim Laura, no Grande Alvarenga.

Líder em pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Real Time Big Data, divulgada na sexta-feira (18), aponta Marcelo Lima com 49% das intenções de voto no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Bernardo. Alex Manente (Cidadania) aparece com 39%. Votos nulos e brancos somam 6%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento, encomendado pela Record, entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 16 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código SP-08129/2024.