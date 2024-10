Marcelo Lima reúne mais de 20 mil pessoas em São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, transformou a Rua Marechal Deodoro, a principal via comercial da cidade, em um verdadeiro mar roxo neste sábado (5). Na véspera da eleição, Marcelo reuniu mais de 20 mil pessoas e realizou a maior caminhada da história do município.

“Aqui tem a força do povo que se uniu pelo melhor para São Bernardo, e amanhã vai votar 20”, disse o candidato à multidão vestida de roxo, a cor de sua campanha. “São Bernardo toda é 20. É 20 do amor, da experiência, do trabalho, do resultado”, completou ele.

Acompanhado de Zana Lima, sua esposa, e da Sargento Jessica Cormick, a vice de sua chapa, Marcelo saiu da Rua Marechal Deodoro e encerrou o percurso na Avenida Faria Lima, em frente ao comitê central de sua campanha.

Divulgação

Animados do início ao fim, os apoiadores cantaram os jingles da campanha a plenos pulmões e contagiaram os são-bernardenses durante o percurso. Emocionado, Marcelo expressou sua gratidão pelo apoio recebido ao longo da campanha: “Muito obrigado a cada um de vocês, a cada militante, candidato a vereador e morador. Nós somos imparáveis”.

Ao longo do último dia de campanha, Marcelo também vai participar de carreatas e ações com carros de som pela cidade, incluindo bairros como Anchieta e a região do Grande Alvarenga. Logo pela manhã, ele percorreu as ruas do Riacho Grande.

Líder nas pesquisas

O último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta Marcelo Lima como o líder na corrida eleitoral para o Paço de São Bernardo, com 25% das intenções de voto. Em segundo lugar, Alex Manente (Cidadania) aparece com 22,8%, seguido por Luiz Fernando (PT) com 21,5%, e Flávia Morando (União Brasil) com 19%.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores entre os dias 26 e 29 de setembro. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o código SP-06771/2024.