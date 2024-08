Marcelo Lima reforça compromisso com regularização fundiária no Riacho Grande

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, participou da tradicional Festa de São Bartolomeu neste domingo (25), no Parque Estoril. Durante o evento, ele conversou com os moradores da região e reafirmou seu compromisso com a regularização fundiária no distrito do Riacho Grande e nos bairros no entorno da Represa Billings.

O candidato a prefeito destacou a importância de implementar políticas de regularização fundiária que garanta não só segurança jurídica aos moradores, mas também o controle construtivo e ocupacional da área. “Nossa meta é revitalizar as áreas verdes e permeáveis que foram degradadas ao longo do tempo, incentivando a adoção de construções mais sustentáveis e ambientalmente responsáveis,” afirmou.

Com uma trajetória marcada por ações concretas na administração municipal, Marcelo Lima, como vice-prefeito, participou do programa “A Casa é Minha”, maior iniciativa de regularização fundiária da história de São Bernardo. Desde 2017, o projeto concedeu mais de 40 mil títulos de propriedade, proporcionando dignidade e segurança para milhares de famílias. Ele promete expandir o programa, caso seja eleito, com foco especial nas regiões mais vulneráveis e ambientalmente sensíveis.