Marcelo Lima reforça compromisso com inclusão e leva Onda Roxa ao Jardim Nazareth

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, reafirmou seu compromisso com a inclusão social no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, neste sábado (21), durante um encontro no seu comitê central, localizado no Centro da cidade. À tarde, ele levou sua “Onda Roxa” ao Jardim Nazareth, onde mais de 2 mil pessoas se reuniram, vestidas de roxo e entusiasmadas, cantando os jingles da campanha com grande energia.

Em seu discurso aos representantes da causa PCD (Pessoa com Deficiência), Marcelo ressaltou que seu Plano de Governo foi elaborado por pessoas que vivenciam as dificuldades da acessibilidade no dia a dia, com propostas focadas na inclusão.

“Quero uma cidade que respeite a todos. Comigo prefeito, todos que vivem aqui serão respeitados e reconhecidos. Todos participarão com ideias, sugestões, críticas e até reclamações. É assim que podemos construir uma São Bernardo cada vez melhor, inclusiva e acessível”, afirmou.

Acompanhado por sua esposa, Zana Lima, e pela Sargento Jessica Cormick, sua vice na chapa, o candidato esteve com apoiadores e moradores da região do Jardim Nazareth no início da tarde. A caminhada teve início na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo ao Palestrinha, e terminou na Rua Céu Azul, no Três Marias.

Ao longo do trajeto, Marcelo apresentou suas principais propostas para as áreas de saúde, educação, habitação, mobilidade urbana e segurança pública.

Propostas para o Jardim Nazareth

Aos moradores do bairro, Marcelo garantiu melhorias significativas para o Jardim Nazareth e região. “Vamos canalizar todos os córregos que ainda não foram canalizados. Vamos entregar as escrituras para os moradores que ainda não possuem a documentação. Também ampliaremos a UBS do Alves Dias para atender toda a região, e continuaremos investindo em mobilidade urbana. Se a obra do Corredor Leste-Oeste não for concluída até dezembro, eu garanto que, até o dia 30 de janeiro, entrego essa obra, porque sei como tocar e entregar obras, já provei isso para São Bernardo”, destacou.