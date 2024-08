Marcelo Lima reforça compromisso com educação e defende creches noturnas

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, reafirmou seu compromisso com a educação municipal e anunciou que, caso seja eleito, implantará creches noturnas na cidade, atendendo às necessidades de pais e responsáveis que trabalham ou estudam à noite. A declaração foi feita neste sábado (24), durante uma caminhada com o vereador Danilo Lima, no bairro Assunção.

“A creche noturna é essencial para atender os filhos de pais e mães que trabalham ou estudam à noite. Muitos não têm com quem deixar as crianças nesse período. Por isso, vamos implementar essa modalidade noturna, permitindo que os responsáveis possam estudar ou trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e sob os cuidados de profissionais capacitados”, afirmou o candidato.

Marcelo Lima destacou que a educação deve ser uma das principais prioridades de qualquer governo. Por isso, comprometeu-se a equiparar os salários dos profissionais da educação da rede municipal aos níveis praticados em concursos públicos de outras cidades. Segundo ele, essa medida é crucial para corrigir a defasagem salarial que tem levado muitos docentes a deixarem o município em busca de melhores oportunidades.

Além da equiparação salarial, Marcelo Lima também se comprometeu a realizar novos concursos públicos para reforçar o quadro de docentes em áreas estratégicas e introduzir novas disciplinas, como inglês, robótica, tecnologia e inovação.