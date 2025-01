Marcelo Lima recebe visita da nova mesa diretora da Câmara

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, recebeu nesta quarta-feira (1º/1), em seu gabinete no Paço, a visita dos integrantes da nova mesa diretora da Câmara, eleita em sessão logo após a solenidade oficial de posse da atual legislatura. Em votação de forma unânime – foram 28 votos no plenário -, o vereador Danilo Lima foi eleito como presidente do Legislativo para o biênio 2025-2026, tendo a parlamentar Ana Nice no posto de vice-presidente do grupo.

Marcelo Lima se colocou à disposição da Câmara, destacando que defende a relação de diálogo entre os poderes. “Os poderes são independentes, mas podem ser harmônicos. É algo que estou pregando em todos os aspectos e neste caso não é diferente. O Legislativo terá toda a minha atenção, diálogo, buscando discutir projetos importantes para o futuro da cidade.”

Além de Danilo Lima e Ana Nice, a nova mesa diretora da Câmara será composta pelos vereadores Aurélio Bacelar (primeiro-secretário) e Joilson Santos (segundo secretário). O chefe do Executivo avaliou que a composição “fez jus à proporcionalidade dos partidos políticos” representados na casa, além de classificar que a eleição se deu sem pensar em coloração partidária. “Considero que a eleição respeitou a composição que a própria população elegeu no dia 6 de outubro.”

Reeleito para mais dois anos à frente da mesa, Danilo Lima agradeceu a recepção e as palavras do prefeito. Segundo o vereador, os “poderes são, sim, independentes”, só que, de fato, podem manter relação equilibrada e de diálogo. “Faremos jus à nossa independência, mas, é claro, o que tiver de bom para São Bernardo estaremos sempre alinhados com o governo, visando termos uma cidade cada vez melhor. E tenho certeza que será um governo acolhedor.”

REPRESENTATIVIDADE – Ana Nice foi o nome considerado emblemático na composição da mesa, principalmente por ser mulher. Marcelo Lima frisou que a votação é histórica também pela presença da parlamentar. “Além da votação por unanimidade, ao mesmo tempo, há uma grande importância de ter na composição uma mulher, que cada dia mais está em ascensão na política”, disse, lembrando que a vice-prefeita sargento Jéssica Cormick é a primeira mulher a assumir o posto. A Câmara também terá, pela primeira vez, cinco mulheres na legislatura.A vereadora classificou a eleição como “dia histórico para a cidade”. “Já temos a legislatura com maior participação de eleitas. Após Tereza Delta, é a primeira vez que temos uma mulher compondo a presidência da Câmara. Isso demonstra um amadurecimento político e democrático, em relação ao aumento de participação das mulheres nas instâncias de poder, mas também de comprometimento dos homens que fazem parte desta legislatura.”

