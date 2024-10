Marcelo Lima realiza o maior evento de mulheres da campanha de São Bernardo

Mais de mil mulheres participaram de um evento em apoio a Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. O encontro, realizado na noite desta segunda-feira (14), no comitê central da campanha, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Centro, foi organizado pela Sargento Jessica Cormick, candidata a vice-prefeita; por Zana Lima, esposa de Marcelo; pela deputada estadual Carla Morando; e pela ex-candidata a prefeita Flávia Morando. O prefeito Orlando Morando também esteve presente na reunião.

Marcelo reafirmou seu compromisso com a criação da Secretaria da Mulher e com suas pautas, que irão melhorar a vida das moradoras da cidade. “Criar a creche noturna é dar a oportunidade para a mãe, que não tem um salário que dê para pagar uma cuidadora, que não tem onde deixar o filho. Ela perde, muitas vezes, a oportunidade do emprego, da oportunidade. Nós vamos criar, a partir do ano que vem, a creche noturna para fazer com que essa mãe também tenha oportunidade.”

Já a Sargento Jessica destacou as propostas de sua chapa para o enfrentamento da violência doméstica. “Homem que pratica violência contra a mulher vai se ver de verdade com a lei, porque aqui tem uma vice que é mãe, mulher e que é sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aqui não vai ter jeito para homem covarde.”

Zana exaltou as qualidades do marido e como ele é o mais preparado para governar a cidade. “Ele é forte, guerreiro, imparável, só quem para ele é Deus. E quando a gente realmente acredita em algo, se propõe a fazer algo e quando a gente luta por isso, a gente chega onde a gente quer.”

Flávia Morando ressaltou o fato de o candidato ter uma vice em sua chapa. “Fico muito feliz, Marcelo, porque, assim como eu tinha meu plano de governo, você também tem, que é fazer uma Secretaria da Mulher. A gente sabe a importância disso para as mulheres, para a secretaria trabalhar de forma transversal em todas as outras secretarias, vendo as necessidades e cobrando as outras secretarias para trabalhar em favor da mulher. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, peço todo o empenho e dedicação de vocês, falta pouco tempo, é o sentimento.”

O prefeito Orlando Morando recordou dos avanços de políticas públicas destinadas às mulheres na gestão, como a Patrulha Guardiã Maria da Penha, a Lei Tamires, o Programa Tem Saída e o Hospital da Mulher. “Isso tudo só vai continuar se for com o Marcelo prefeito. E é por isso que nós estamos unidos aqui neste segundo turno, porque é a certeza de que esse trabalho vai continuar. E, neste momento, a decisão mais acertada é estar ao lado de Marcelo e estar ao lado da Jessica.”

Carla Morando se colocou à disposição para contribuir com a futura gestão de Marcelo: “Tem muita coisa que eu consegui conquistar junto com esse time aqui, e eu quero deixar bastante claro, Marcelo, que eu estarei como deputada estadual para você da mesma forma que eu estive pro Orlando. Pode contar comigo. Eu acho muito importante a questão da proteção à mulher, e a gente precisa ter isso realmente como uma prioridade, e eu fico muito feliz que isso está no seu plano de governo.”