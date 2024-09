Marcelo Lima realiza a primeira “caminhonata” da história de São Bernardo

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, fez história neste sábado (7) ao liderar a primeira “caminhonata” da cidade. O evento inédito reuniu mais de cem caminhões que partiram do Ginásio Poliesportivo, no Parque Anchieta, e percorreram as principais ruas dos bairros Jardim do Mar, Centro, Ferrazópolis, Demarchi e Batistini.

“Essa é a festa das pessoas que escolheram e desejam o melhor para São Bernardo do Campo. Aqui, o amor, a verdade e o respeito estão presentes em cada passo”, declarou o prefeiturável, que estava acompanhado da Sargento Jessica Cormick, vice em sua chapa. Organizada pelos apoiadores caminhoneiros autônomos, a “caminhonata” também contou com carros e motos que se uniram à onda roxa da campanha de Marcelo.

Durante todo o trajeto, Marcelo interagiu com os moradores da cidade. Na Avenida Kennedy, acenou para os empresários locais e afirmou: “Nenhum empreendimento vai fechar mais aqui por perseguição ou picuinha política. Pelo contrário, queremos que mais negócios abram, fortaleçam nossa economia e gerem empregos.” O candidato também propôs a criação de um centro de exposições na cidade.

Marcelo reafirmou seu compromisso com os feirantes do Anchieta, destacando suas propostas para melhorar a infraestrutura das feiras livres, incluindo a instalação de banheiros químicos para os trabalhadores. Ele também enfatizou suas iniciativas para a mobilidade urbana.

Ao longo do percurso, o candidato destacou suas propostas para mobilidade urbana, transporte, saúde e segurança. “No meu governo, não vamos vender prédios públicos. Meu compromisso é zerar as filas da saúde, construir o primeiro hospital infantil municipal de São Bernardo, implantar creches noturnas, fortalecer a economia e lançar o maior programa de monitoramento do Brasil, garantindo mais segurança em toda a cidade, da periferia ao Centro.”

Mais cedo, Marcelo Lima participou de um adesivaço promovido pelo vereador Léo RR e de uma carreata pelos bairros Jardim Silvina, Areião e Vila Sabesp, intensificando sua campanha e diálogo com a população.