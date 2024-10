Marcelo Lima reafirma compromisso com habitação e declara que moradia será prioridade

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, reafirmou nesta terça-feira (1º) seu compromisso com a habitação, destacando que a moradia digna e a redução do déficit habitacional serão prioridades em seu governo. A declaração foi feita durante um encontro com membros da Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC (Acigabc), realizado no Jardim do Mar.

“Para reduzir o déficit habitacional que enfrentamos, a prefeitura tem mantido moradores em situação de renda-aluguel, pagando R$315 por mês — um valor que muitas vezes não cobre nem as contas de água e luz, dependendo da localidade. Essas famílias foram removidas de áreas de risco, como encostas, onde estavam expostas a perigo iminente”, afirmou.

Marcelo explicou que seu plano envolve a cessão de terrenos ociosos da prefeitura à iniciativa privada, que, em contrapartida, construirá unidades habitacionais e parte será destinada para programas populares. “Queremos oferecer moradia digna para quem precisa, e dessa forma, iremos gradativamente eliminar o nosso déficit habitacional. Além disso, podemos começar a reduzir o uso de recursos públicos para aluguel social”, disse. “Ao mesmo tempo, isso também aquecerá o setor da construção civil, gerando emprego e renda”, acrescentou.

Em entrevista ao programa Bom Dia SP, da TV Globo, mais cedo, Marcelo destacou sua proposta para solucionar a questão da habitação em áreas de manancial. “Comigo prefeito, a partir de janeiro, São Bernardo do Campo não terá invasão em área de manancial e em nenhum lugar de São Bernardo, não permitiremos de forma alguma. Agora, é claro, que temos milhares de pessoas que vivem e moram em locais consolidados em área de manancial em São Bernardo do Campo e nós vamos entregar a regularização, regularizar esse morador que está há décadas morando.”

Desburocratização para impulsionar construção civil

Durante o encontro com os associados da Acigabc, Marcelo Lima também reforçou seu compromisso com a desburocratização dos processos de aprovação de projetos de construção civil na cidade. “Não podemos permitir que um projeto que está em conformidade com todas as normas leve um ano para ser aprovado. Vamos simplificar esses processos e aprovar empreendimentos com mais agilidade, a fim de gerar emprego e renda.”

“Além de impulsionar a construção civil, vamos parar de perder arrecadação, seja do ISS das obras, do ITBI nas transações de compra e venda, ou do IPTU”, concluiu.