Marcelo Lima reafirma compromisso com feirantes e ambulantes de São Bernardo

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, reafirmou seu compromisso com os feirantes e ambulantes durante uma reunião realizada na noite desta segunda-feira (16) em seu comitê central, no Centro da cidade. Acompanhado por sua vice, a Sargento Jessica Cormick, Marcelo destacou seu plano de garantir o respeito e a dignidade aos trabalhadores no seu governo.

Entre as propostas apresentadas, Marcelo destacou que implementará banheiros em todas as feiras livres da cidade para melhorar as condições de trabalho. “Os feirantes que acordam cedo para trabalhar muitas vezes enfrentam a dificuldade de encontrar um banheiro. No nosso governo, todos terão acesso a banheiros adequados nas feiras. E o cliente também, assim a gente resgata a essência, a cultura de ir à feira e aquece a economia.”

O candidato afirmou que os ambulantes também serão beneficiados. “Vamos criar boxes para que os trabalhadores não precisem mais carregar suas mercadorias para montar e desmontar seus pontos todos os dias. Sei o que é trabalhar em condições precárias porque passei por isso no início da minha carreira no comércio”, disse o prefeiturável.

Marcelo garantiu que, em seu governo, a Guarda Civil Municipal não será usada para apreender mercadorias ou humilhar trabalhadores. “Os feirantes e ambulantes terão todo o nosso respeito. Eles serão acolhidos e orientados a regularizar suas licenças de forma adequada. Além disso, o candidato prometeu que, em fevereiro, sua administração iniciará a transferência de uso aos feirantes.