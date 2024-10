Marcelo Lima reafirma compromisso com criação do Hospital do Idoso

A dois dias das eleições, Marcelo Lima (Podemos) intensificou sua agenda de campanha nesta sexta-feira (25), percorrendo diversos bairros da cidade, incluindo Jardim do Mar, Vila Euclides, Jardim Três Marias, Demarchi e Paulicéia. Em uma reunião com moradores e ao lado do radialista Eli Corrêa, o candidato a prefeito de São Bernardo do Campo reiterou o compromisso com a criação do Hospital do Idoso, uma proposta de Flávia Morando que foi incorporada ao seu plano de governo.

“Vamos construir o Hospital do Idoso para oferecer atendimento preventivo e especializado, com profissionais qualificados”, afirmou Marcelo Lima durante a agenda na Paulicéia. “Também vamos implantar o Hospital Infantil Municipal e garantir tarifa zero nas linhas municipais aos domingos e feriados”, acrescentou.

Eli Corrêa reforçou seu apoio ao candidato, destacando as qualidades que, segundo ele, o tornam o melhor candidato para São Bernardo do Campo. “Marcelo é um homem responsável, alguém que entende as necessidades da população. Por isso, faço questão de apoiá-lo nesta eleição”, declarou o radialista.

Mais cedo, Marcelo participou de uma caminhada ao lado do prefeito Orlando Morando no Demarchi. Nas ruas do bairro, ele conversou com moradores, comerciantes e destacou sua proposta de implementar a creche noturna na cidade para oferecer um local seguro e com educação de qualidade aos filhos de pessoas que trabalham e estudam à noite.

No início da noite, o candidato esteve em uma reunião com moradores do Jardim Chácara Inglesa juntamente com Flávia Morando. Neste sábado (26), último dia de campanha, Marcelo Lima participará de dez Caminhadas da Vitória pela cidade. Elas acontecerão no Calux, Pai Herói, Parque São Bernardo, Vila São Pedro, Ferrazópolis, Silvina, Bairro dos Casa, Jardim Represa, Orquídeas e Parque das Garças.