Marcelo Lima reafirma compromisso com criação de creches noturnas e cartão merenda

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, reafirmou nesta quarta-feira (23), em uma caminhada no Rudge Ramos, seu compromisso com a criação de creches noturnas e a implementação do cartão merenda. A agenda de campanha contou com a presença do atual prefeito Orlando Morando, Flávia Morando e Dr. Davanzo.

“O cartão merenda é uma proposta que estava no plano de governo da Flávia Morando, e nós a incorporamos ao nosso para garantir que as crianças das periferias tenham acesso à alimentação, especialmente em momentos difíceis e para as famílias de trabalhadores desempregados”, destacou o candidato.

Marcelo também defendeu a criação de creches noturnas: “Vamos implementar creches noturnas para que os pais que estudam ou trabalham à noite possam deixar seus filhos em um ambiente seguro, onde eles receberão educação de qualidade”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que, para viabilizar a creche noturna, será necessário abrir um novo concurso público para contratar profissionais, garantindo que não haja sobrecarga dos educadores já atuantes na rede municipal.

O candidato também reforçou o compromisso com a valorização dos profissionais da educação. “Vamos equiparar os salários aos de outras cidades e, juntos, transformar nossa educação em referência nacional”, frisou.

Liderança isolada na corrida eleitoral

Marcelo Lima lidera a disputa pela prefeitura de São Bernardo do Campo com 49,7% das intenções de voto, enquanto Alex Manente (Cidadania) tem 39%, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas.

O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 22 de outubro de 2024, com 710 eleitores. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa é SP-09025/2024.