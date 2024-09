Marcelo Lima quer agilizar projetos na construção civil para fomentar empregos

Candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos) afirmou que, caso seja eleito, desburocratizará a aprovação de projetos da construção civil na cidade, com o objetivo de acelerar a arrecadação e geração de emprego e renda do setor. A declaração foi feita nesta sexta-feira (13), durante uma agenda de campanha, no bairro Santa Terezinha.

“Não dá para demorar um ano, um ano e meio para aprovar um projeto. Vamos desburocratizar os processos e aprovar os empreendimentos imobiliários com mais celeridade, para gerar emprego e renda”, afirmou Marcelo Lima. “Precisamos investir, com responsabilidade, na construção civil para não perdermos mais mão de obra, nem o ISS da obra, o ITBI da compra e venda ou a arrecadação do IPTU”, acrescentou.

Além da agenda no bairro Santa Terezinha, o candidato a prefeito também esteve no Jardim Cantareira, Centro da cidade e Cooperativa, apresentando suas propostas para segurança, educação, mobilidade e saúde. Ele destacou projetos como a implementação do “Cartão Saúde SBC”, o “Corujão da Saúde” e a criação do primeiro Hospital Infantil Municipal, previsto para 1º de janeiro de 2025.

Líder em mais uma pesquisa

Na quinta-feira (12), o Instituto Vox divulgou uma pesquisa que coloca Marcelo Lima, mais uma vez, na liderança da corrida eleitoral de São Bernardo. Com 29,6% das intenções de voto, ele está empatado tecnicamente com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que aparece com 25,1%.

Luiz Fernando (PT) tem 19,4%, Flávia Morando (União) 16,4% e Claudio Donizete (PSTU) 1,1%. Brancos e nulos aparecem com 4,8% e indecisos 3,6%.

A pesquisa do Instituto Vox ouviu 850 eleitores de São Bernardo do Campo entre os dias 9 e 10 de setembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95%, e a margem de erro é de 3,37 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é SP-00420/2024.