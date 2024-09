Marcelo Lima propõe tarifa zero, Cartão Saúde, creches noturnas e políticas públicas para mulheres

No debate realizado pelo G1 nesta sexta-feira (20), Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, apresentou suas principais propostas, com destaque para a criação da tarifa zero no transporte público aos domingos e feriados, a implementação do Cartão Saúde SBC, creches noturnas e a fundação de uma Secretaria da Mulher, voltada à proteção e segurança das mulheres no município.

Com um debate dividido em seis blocos – três com temas sorteados (mobilidade, educação e saúde) e três livres –, os candidatos discutiram soluções para os principais desafios de São Bernardo. Marcelo Lima, que foi vice-prefeito e secretário da cidade, lembrou sua experiência ao longo de 20 anos de vida pública e defendeu a criação do Cartão Saúde SBC para priorizar os moradores.

“Eu sempre lutei [como vice-prefeito] para implantar o Cartão Saúde SBC, mas não consegui. Agora, como prefeito, vamos fazer com que São Bernardo dê prioridade no atendimento para quem vive na cidade com o cartão. Ao mesmo tempo, vou criar o Corujão da Saúde. No primeiro dia de governo, nós vamos girar 24 horas, os centros cirúrgicos vão estar abertos. Vamos criar o hospital infantil municipal”, destacou o prefeiturável.

Marcelo frisou que as propostas visam zerar as filas de atendimentos, exames e cirurgias represadas. “O Cartão Saúde SBC vai funcionar como em São Caetano do Sul.Você não vê um morador de São Bernardo buscar consulta em São Caetano porque ele não consegue. O objetivo é dar atendimento prioritário a quem vive em São Bernardo, evitando que moradores de outras cidades, com um simples comprovante de endereço, consigam acesso imediato ao sistema local. Vale lembrar que as UPAs continuarão abertas 24 horas para atender qualquer pessoa que precise de socorro”, completou.

Educação e tarifa zero no transporte

O candidato do Podemos também ressaltou suas propostas para a educação municipal. “Com a experiência que eu adquiri, garanto que sou o mais experiente para poder governar. Quando chegamos em 1º de janeiro de 2017, nós recebíamos a merenda para as crianças, era pão com manteiga e bolacha seca. Hoje a criança recebe o cardápio, a mãe acompanha, feijoada, macarronada, alimentação de primeira qualidade. Comigo prefeito, a partir de janeiro, vamos ter a creche noturna, ensino 100% integral, vamos criar bolsas de estudo para o Conecta SBC – um programa de intercâmbio do nosso governo.”

A mobilidade urbana foi destaque com a proposta da tarifa zero aos domingos e feriados no transporte público. “A população não vai pagar passagem para ter o direito do trabalhador, trabalhadora, circular na cidade para aquecer a economia, ir no shopping, ir para a igreja. Dessa forma muitas pessoas vão deixar seu veículo em casa para poder andar de transporte coletivo.”

Criação da Secretaria da Mulher

Como nas agendas de campanha, Marcelo Lima se comprometeu em criar a Secretaria da Mulher para coordenar, fiscalizar e implementar políticas públicas no combate à violência doméstica e na promoção da igualdade de gênero.

“Nós vamos criar a Secretaria da Mulher integrada com a GCM para que a gente faça o compartilhamento e aumente o efetivo para que a gente possa atender. Eu escolhi uma vice-prefeita, a sargento Jessica Cormick, que conhece na prática o que é mulher correndo na rua porque foi agredida. Nós vamos combater esse crime em São Bernardo do Campo pela Guarda Civil Municipal e pela Secretaria da Mulher”, frisou.