Marcelo Lima propõe intercâmbio internacional de capacitação profissional

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, apresentou nesta terça-feira (10) o “Conecta SBC”, sua proposta de intercâmbio de capacitação profissional para jovens, estudantes e professores em instituições de referência em tecnologia, inovação e educação ao redor do mundo, com os custos pagos pela prefeitura. O anúncio foi feito durante entrevista para o “Bom Dia SP”, da TV Globo.

De acordo com Marcelo Lima, o programa terá três frentes de atuação. A primeira é voltada à capacitação profissional de jovens, com a prefeitura firmando convênios com as principais instituições globais em tecnologia e inovação. Esses jovens poderão se qualificar no exterior, gerando mão de obra especializada para o futuro pólo tecnológico que será implantado na cidade, caso o candidato seja eleito.

“É muito importante que São Bernardo se conecte com o mundo para oferecer capacitação profissional focada em tecnologia e inovação”, destacou o candidato a prefeito.

O segundo ponto do programa é destinado aos estudantes do Ensino Médio que vivem ba cidade. “Os jovens poderão participar de um processo seletivo para realizar intercâmbios em centros de referência educacional no exterior. Ao retornarem, trarão novas experiências que, sem dúvida, fortalecerão o ensino em suas escolas. Essa já é uma política pública implantada em outras regiões do Brasil, com grande sucesso, pois promove intercâmbio cultural e educacional, enriquecendo o desenvolvimento dos nossos jovens”, explicou.

Por fim, o terceiro ponto é voltado aos professores da rede municipal. “Os educadores terão a oportunidade de realizar cursos de capacitação em instituições renomadas, onde a educação é referência mundial”, comentou Marcelo Lima.

“O ‘Conecta SBC’ atuará nessas três frentes, sempre buscando conectar São Bernardo com o que há de melhor no mundo. Dessa forma, evoluímos na educação, na formação de mão de obra especializada em tecnologia e inovação, preparando o mercado local para as demandas que surgirão com o polo tecnológico, um dos grandes focos do nosso plano de desenvolvimento econômico para a cidade”, concluiu.