Marcelo Lima propõe Hospital de Urgência de portas abertas

Candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos) reafirmou seu compromisso com a saúde pública da cidade nesta quinta-feira (19). Em uma agenda de campanha no bairro Planalto, ele declarou que, a partir de janeiro de 2025, o Hospital de Urgência estará aberto 24 horas para atendimento direto à população.

“Comigo como prefeito, o Hospital de Urgência estará de portas abertas 24 horas, com pronto-atendimento, permitindo que as pessoas sejam atendidas diretamente no local, sem necessidade de passar antes pela UPA. Nós vamos atender uma demanda da população que precisa”, afirmou Marcelo Lima.

Além de construir novos equipamentos, o candidato destacou que pretende utilizar as estruturas já existentes na cidade para dar um choque de gestão assim que assumir o Paço Municipal, caso seja eleito.”Um hospital do tamanho do Hospital de Urgência, moderno, precisa do pronto-atendimento, isso vai dar mais rapidez nas UPAs”, disse.

Marcelo Lima também se comprometeu a zerar as filas de exames, consultas e cirurgias represadas, por meio do Cartão Saúde SBC e do Corujão da Saúde. “Nosso objetivo é eliminar as filas até julho”, enfatizou. “Com o Cartão Saúde SBC, os moradores da cidade terão prioridade no uso dos equipamentos municipais”, completou.

O plano de governo do candidato inclui ainda a criação do primeiro Hospital Infantil Municipal e a valorização dos profissionais da saúde. Além disso, ele promete modernizar o processo de agendamento, implementando um sistema eletrônico que facilite o acesso dos usuários ao serviço público de saúde.