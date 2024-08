Marcelo Lima propõe fortalecer a economia criativa em São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, destacou nesta segunda-feira (26) a importância de impulsionar a economia criativa na cidade. Em uma reunião com representantes do setor, Marcelo apresentou propostas que incluem a criação de um polo gastronômico, resgatando a tradicional Rota do Frango com Polenta, para reforçar a identidade cultural do município.

Além do polo gastronômico, Marcelo também anunciou o lançamento de um amplo programa de capacitação profissional em áreas estratégicas como moda, comunicação e design. O objetivo é gerar novas oportunidades de emprego, renda e promover o desenvolvimento econômico de São Bernardo.

“A economia criativa é uma peça muito importante para o futuro de São Bernardo. Vamos resgatar nossas tradições e, ao mesmo tempo, levar capacitação para que estejamos na vanguarda das áreas mais inovadoras. Nosso objetivo é transformar a cidade em uma referência em cultura, gastronomia e inovação,” afirmou.

No domingo (25), Marcelo Lima participou da tradicional Festa de São Bartolomeu, no Parque Estoril. Durante o evento, ele conversou com expositores sobre o fortalecimento dos negócios da economia criativa e reafirmou seu compromisso com os moradores do distrito do Riacho Grande, especialmente no que diz respeito à regularização fundiária na região e nos bairros ao redor da Represa Billings.