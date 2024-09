Marcelo Lima propõe concurso público na educação para implantação de creches noturnas

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, anunciou a criação de um concurso público na área da educação para implantação de creches noturnas na cidade, caso seja eleito. A declaração aconteceu durante uma agenda de campanha nesta quinta-feira (26), no bairro Assunção.

“Nós vamos criar creches noturnas para que os pais de São Bernardo, que estudam ou trabalham à noite, possam deixar seus filhos com a tranquilidade de saber que eles estão seguros e recebendo ensino de qualidade”, defendeu o candidato. “Mas, para colocar a creche noturna em prática, precisamos abrir um novo concurso para contratar profissionais que supram essas vagas, pois não podemos sobrecarregar os profissionais que já estão na rede municipal”, acrescentou.

Marcelo Lima destacou que os profissionais da educação já atuantes na rede municipal não serão esquecidos e terão equiparação salarial com os praticados em outras cidades. “Eles já entregam muito e serão valorizados. Vamos equiparar salários e, juntos, transformar nossa educação em uma referência nacional”, frisou.

Para o candidato, a equiparação é essencial para corrigir a defasagem salarial que tem levado muitos profissionais a deixarem o município em busca de melhores oportunidades. “São Bernardo do Campo está atrasada na valorização dos seus professores. A cada edição do Diário Oficial, vemos o número crescente de exonerações de profissionais que optam por concursos em outras cidades, onde os salários são mais atrativos, mesmo após anos de dedicação aqui”, comentou.

De acordo com Marcelo, as vagas do concurso público também contemplarão as novas disciplinas, como robótica, tecnologia e inglês, além da educação integral, que será ampliada.