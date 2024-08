Marcelo Lima promete primeiro hospital infantil público em São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, afirmou nesta sexta-feira (23) que, caso seja eleito, a cidade terá seu primeiro hospital infantil municipal A declaração foi feita durante um encontro com funcionários de uma empresa na região do Ferrazópolis, que também contou com a presença do vereador Dr. Manuel, e a proposta está no Plano de Governo de Marcelo.

Segundo o candidato a prefeito, a proposta tem como objetivo atender à crescente demanda por atendimento pediátrico especializado, reforçando seu compromisso com a saúde das crianças do município. “São Bernardo merece um hospital infantil público que ofereça atendimento especializado e humanizado, garantindo que todas as famílias tenham acesso a cuidados de qualidade perto de casa”, disse.

O candidato a prefeito está comprometido a melhorar a saúde pública em São Bernardo. Outra proposta dele é implementar o “Cartão Saúde SBC”, iniciativa que visa priorizar os moradores da cidade e otimizar os serviços da rede municipal, com a meta de zerar as filas para exames, consultas e cirurgias eletivas. O modelo proposto segue o exemplo bem-sucedido de São Caetano do Sul, cidade vizinha na região do Grande ABC.

Além disso, para acelerar os atendimentos, Marcelo Lima reforça que vai contratar mais especialistas e realizar “corujões” para consultas, exames e cirurgias. “Essas medidas serão adotadas logo no início do mandato”, destacou ele.