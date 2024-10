Marcelo Lima promete Hospital Veterinário 24 horas em São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, reafirmou seu compromisso com a causa animal na reta final da campanha eleitoral. Nesta sexta-feira (4), ele reiterou que implementará o Cartão PET SBC e ampliará o horário de atendimento do Hospital Público Veterinário. “Vai funcionar 24 horas”, afirmou.

Nem mesmo o tempo frio e chuvoso interrompeu as agendas do candidato, que esteve no Jardim Nascimento e Rudge Ramos, além de percorrer o Jardim das Orquídeas e toda a região do Grande Alvarenga com carro de som.

“Comigo na prefeitura, o Hospital Veterinário funcionará 24 horas por dia, garantindo que seu pet tenha acesso gratuito à saúde de qualidade sempre que precisar. Assim como nós, os bichinhos não escolhem hora para passar mal, e as urgências acontecem”, afirmou Marcelo.

Atualmente, o Hospital Veterinário oferece 20 vagas diárias para consultas, distribuídas por senhas entre munícipes e protetores de animais, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O candidato destacou a importância de capacitar os profissionais, além de aumentar a infraestrutura do local. “São Bernardo vai também ser uma referência no cuidado animal. Assim vamos criar o Cartão Saúde para priorizar os munícipes, e cada pet de São Bernardo também terá o seu Cartão PET”, concluiu o candidato.