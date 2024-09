Marcelo Lima leva Onda Roxa ao Parque Detroit e reúne mais de 3,5 mil pessoas

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, levou sua “Onda Roxa” ao Jardim Detroit na manhã deste domingo (22) e reuniu mais de 3,5 mil pessoas em mais uma caminhada pela cidade. Acompanhado de sua esposa, Zana Lima, de sua mãe, Dona Cida, e da vice da sua chapa, a Sargento Jessica Cormick, Marcelo percorreu o bairro, apresentando suas propostas aos moradores.

A concentração da caminhada teve início na Rua das Sequóias e seguiu até a Rua Ministro Edgard Costa, no Jardim do Lago. Durante o percurso, o candidato ressaltou seu compromisso em manter sua campanha focada no respeito: “Para cada maldade, uma bondade. Para cada mentira, uma verdade. Para cada calúnia, um abraço. E enquanto eles atacam, nós continuamos abraçando, fazendo o bem e pedindo voto”.

Durante a caminhada, Marcelo apresentou suas principais propostas: “Vamos monitorar 100% de São Bernardo, da periferia ao Centro, com câmeras de segurança e tecnologia de ponta. Vamos criar um Hospital Infantil Municipal, e municipalizar o ensino do sexto ao nono ano, garantindo que nossos alunos permaneçam na rede pública municipal até o final do ensino fundamental”, afirmou.

“Também vamos criar uma faculdade municipal, oferecendo ensino superior gratuito, pago com recursos públicos, para que nossos jovens e trabalhadores possam se capacitar”, completou.