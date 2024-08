Marcelo Lima lança plano de governo: “O morador de São Bernardo prefeitará comigo”

Candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos) lançou seu plano de governo na noite desta quinta-feira (29) no Dom House Restaurante & Bar, no Planalto. O evento contou com a presença de sua esposa, Zana Lima, da Sargento Jessica Cormick, vice na chapa, Edinho Montemor e Rafael Demarchi, além de apoiadores.

Marcelo destacou a participação popular na construção do plano de governo, que contou com mais de 30 mil sugestões enviadas por meio da plataforma digital www.podemossbc.com.br, em tendas espalhadas pela cidade e em diversos encontros presenciais segmentados. “No meu governo, o morador de São Bernardo prefeitará comigo”, afirmou. “A palavra prefeitará do nosso jingle significa que eu não vou governar sozinho, vocês vão estar juntos comigo através de um governo participativo”, acrescentou.

“Agradeço muito a Deus, minha família e todas as pessoas que nos ajudaram a fazer algo tão importante para o futuro da nossa cidade. Não estou por aqui por uma vontade somente minha, por um sobrenome ou por um capricho, estou aqui porque amo São Bernardo, estou preparado, tenho experiência, trabalho e resultados por cada canto da cidade”, frisou.

O plano de governo de Marcelo Lima foi construído de forma colaborativa, envolvendo três importantes frentes de participação popular. Através do site www.podemossbc.com.br, os moradores puderam enviar sugestões e opiniões diretamente, contribuindo para a formulação das políticas e projetos que compõem o plano. Além disso, 20 tendas foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, permitindo que os moradores compartilhassem suas visões e necessidades de forma presencial.

Outro destaque do processo de elaboração do plano foram as reuniões segmentadas, realizadas com diferentes grupos e setores da sociedade. Esses encontros resultaram na assinatura de 20 cartas-compromisso em áreas como saúde, esporte, acessibilidade, inclusão, transporte, gastronomia e entretenimento, consolidando as demandas identificadas junto à população.