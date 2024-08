Marcelo Lima lança plano de governo com participação popular

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, apresenta nesta quinta-feira (29) seu plano de governo, elaborado com a participação ativa da população. O evento acontece às 19h20, no Dom House Restaurante & Bar, no Planalto.

O plano de governo de Marcelo Lima foi construído de forma colaborativa, envolvendo três importantes frentes de participação popular. Através do site podemossbc.com.br, os moradores puderam enviar sugestões e opiniões diretamente, contribuindo para a formulação das políticas e projetos que compõem o plano. Além disso, 20 tendas foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, permitindo que os moradores compartilhassem suas visões e necessidades de forma presencial.

Outro destaque do processo de elaboração do plano foram as reuniões segmentadas, realizadas com diferentes grupos e setores da sociedade. Esses encontros resultaram na assinatura de 20 cartas-compromisso em áreas como saúde, esporte, acessibilidade, inclusão, transporte, gastronomia e entretenimento, consolidando as demandas identificadas junto à população.

“Este é um plano de governo feito a muitas mãos, com propostas para os desafios. O nosso plano de governo é fruto do diálogo, do nosso compromisso e da experiência que dá resultados”, afirmou Marcelo Lima.