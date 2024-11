Marcelo Lima faz maratona em bairros de São Bernardo para agradecer vitória e reafirmar compromissos de campanha

Marcelo Lima (Podemos), prefeito eleito de São Bernardo do Campo, realizou nos últimos dias uma maratona pelos bairros da cidade para agradecer o apoio recebido nas urnas no último domingo (27). Acompanhado por sua vice-prefeita eleita, Sargento Jessica Cormick, e por vereadores em exercício e eleitos, ele percorreu bairros do Grande Alvarenga, Centro, Baeta Neves, Assunção, Planalto, DER, Ferrazópolis, Jardim do Mar, entre outros, reafirmando seus compromissos de campanha, como a tarifa zero aos domingos e feriados e a ampliação do hospital veterinário para funcionamento 24 horas.

“A palavra é gratidão. Contem comigo e com a minha vice, a Sargento Jessica Cormick, para continuarmos transformando, pra melhor São Bernardo do Campo, a partir do dia 1° janeiro de 2025”, disse o prefeito eleito. “Vou trabalhar muito para colocar em prática cada compromisso que firmei”, acrescentou.

Nesta sexta-feira (1º), Marcelo contou com a companhia dos vereadores Ary de Oliveira, Aurélio, Edmar Aragão, Fran Silva, Palhinha, Reginaldo Burguês e Toninho Tavares em seu agradecimento pela cidade.

Ao passar pela Rua Marechal Deodoro, ele conversou com lojistas, reforçando seu compromisso com a geração de emprego e renda. Na Rua Jurubatuba, o prefeito eleito destacou o projeto “Feirão dos Móveis”, que busca aquecer o comércio local e fortalecer a tradição de São Bernardo na indústria moveleira.

Ainda nesta sexta-feira, Marcelo participou da inauguração do novo Centro Dia do Idoso, na Paulicéia. A cerimônia contou com a presença do prefeito Orlando Morando, da deputada estadual Carla Morando, vereadores e secretários municipais, além da presença especial da Vovó TikToker.

Marcelo Lima foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo com expressiva votação em todas as seis zonas eleitorais da cidade, obtendo 55,74% dos votos válidos (205.831 votos), superando o candidato Alex Manente (Cidadania), que conquistou 44,26% dos votos (163.429).